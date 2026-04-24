Αθώος ο Νίκος Ρωμανός για την υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελόκηπους

Αθώοι κηρύχθηκαν οι Νίκος Ρωμανός και ακόμη δύο άτομα για την έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους την 31η Οκτωβρίου 2024.

Ύστερα από 17 και πλέον μήνες στη φυλακή ο Νίκος Ρωμανός είναι ελεύθερος, όπως και οι Δημήτρης Π. και Αργύρης Κ.

Το δικαστήριο έκρινε πως συντρέχουν αμφιβολίες στο πρόσωπο τους.

Αντίθετα, την ενοχή δύο κατηγορουμένων αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Καταδικάστηκαν οι Μαριάννα Μ. και Δήμητρα Ζ. Για κατά περίσταση πράξεις: εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, κατοχή εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών, πιστολιών και πυρομαχικών, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών, έκρηξη με χρήση εκρηκτικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Πηγή: cnn.gr