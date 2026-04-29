«Σταθερότητα με Προοπτική»: Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο για τη διεθνή εικόνα της Κύπρου

Στο Υπουργικό Συμβούλιο η πρωτοβουλία για το rebranding της χώρας - Συνεργασία Κυβέρνησης και Invest Cyprus για προσέλκυση επενδύσεων.

Παρουσιάστηκε την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο το Στρατηγικό Σχέδιο για την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Κύπρου, αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Βίκτωρας Παπαδόπουλος, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με τον Invest Cyprus, υλοποιεί μια συντονισμένη προσπάθεια για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, συνεκτικής και εξωστρεφούς εικόνας της χώρας στο εξωτερικό.

Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας, προσθέτει, βρίσκεται το κεντρικό μήνυμα «Σταθερότητα με Προοπτική: Ευρωπαϊκή Βάση με Παγκόσμια Εμβέλεια», το οποίο συμπυκνώνει τη σημερινή ταυτότητα της Κύπρου, «μια χώρα αξιόπιστη, ασφαλής και σταθερή, με σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό, δυναμική ανάπτυξης και ουσιαστικό ρόλο στην περιοχή».

Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη διεθνούς εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας και αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός κεντρικού αφηγήματος που θα παρουσιάζει με καθαρό, συνεκτικό και πειστικό τρόπο τη σύγχρονη Κύπρο στο διεθνές περιβάλλον.

Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρει ότι η παρουσίαση ενώπιον του Υπουργικού αφορά τον τρόπο παρουσίασης  της χώρας διεθνώς, μέσα από το βασικό μήνυμα «Σταθερότητα με Προοπτική».

"Το μήνυμα που θα προωθείται διεθνώς θα μπορεί να εξειδικεύεται ανά τομέα, αναδεικνύοντας τις προτεραιότητες, τις πολιτικές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, του ανθρώπινου δυναμικού, της οικονομίας της και των δυνατοτήτων της σε σύγχρονους τομείς επενδύσεων", αναφέρει.

Πηγή: ΚΥΠΕ

