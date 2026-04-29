Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Ανοίγουν τη Δευτέρα οι αιτήσεις για το Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι γίνονται εκ νέου δεκτές αιτήσεις για το Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης» από την Δευτέρα 4 Μάϊου 2026 μέχρι και  την  Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

Σημειώνεται ότι την επαναφορά του σχεδίου είχε προαναγγείλει με δηλώσεις του στον «Π» ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://kedipes.com.cy/σχέδιο-ενοίκιο-έναντι-δόσης-mtr/

και στα επαρχιακά γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ:

·         Γρηγόρη Αυξεντίου 7, Λευκωσία 1096

·         Γλάδστωνος 97, Oasis Complex, Block E, 3ος Όροφος, Λεμεσός 3032

·         Γιώργου Χριστοδουλίδη 5, Λάρνακα 6041

·         Κινύρα 7 & Γωνία Κοροίβου, Μέγαρο Γαλαξίας, Κατ. 4,  Πάφος 8011

·         Γρίβα Διγενή 4, 1ος Όροφος, Παραλίμνι 5281

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε έντυπη μορφή μόνο σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και καθοδήγηση οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο 22 743400.

 

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕκποιήσειςΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα