Ανοίγουν τη Δευτέρα οι αιτήσεις για το Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης»

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι γίνονται εκ νέου δεκτές αιτήσεις για το Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης» από την Δευτέρα 4 Μάϊου 2026 μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

Σημειώνεται ότι την επαναφορά του σχεδίου είχε προαναγγείλει με δηλώσεις του στον «Π» ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://kedipes.com.cy/σχέδιο-ενοίκιο-έναντι-δόσης-mtr/

και στα επαρχιακά γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ:

· Γρηγόρη Αυξεντίου 7, Λευκωσία 1096

· Γλάδστωνος 97, Oasis Complex, Block E, 3ος Όροφος, Λεμεσός 3032

· Γιώργου Χριστοδουλίδη 5, Λάρνακα 6041

· Κινύρα 7 & Γωνία Κοροίβου, Μέγαρο Γαλαξίας, Κατ. 4, Πάφος 8011

· Γρίβα Διγενή 4, 1ος Όροφος, Παραλίμνι 5281

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε έντυπη μορφή μόνο σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και καθοδήγηση οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο 22 743400.