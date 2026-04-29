Βελτίωση οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο 2026 έπειτα από 3 μήνες αποδυνάμωσης

Βελτίωση οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο 2026, έπειτα από τρεις μήνες αποδυνάμωσης, καταγράφει το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΚΟΕ), στην τελευταία του Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας.

Όπως αναφέρεται, ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) αυξήθηκε κατά 2,1 μονάδες σε σύγκριση με τον Μάρτιο, άνοδος που προήλθε από την καλυτέρευση του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες, λόγω κυρίως ανοδικών αναθεωρήσεων των προσδοκιών.

Σύμφωνα με το ΚΟΕ, σε σχέση με τον Μάρτιο, οι επιχειρήσεις στις υπηρεσίες διατύπωσαν λιγότερο απαισιόδοξες εκτιμήσεις για τον κύκλο εργασιών του επόμενου τριμήνου, με αποτέλεσμα την άνοδο του κλίματος τον Απρίλιο, ωστόσο, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες παρέμεινε σε χαμηλό επίπεδο, ιδιαίτερα ανάμεσα σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης.

Σημειώνεται ότι στο λιανικό εμπόριο και στη μεταποίηση, το κλίμα επιδεινώθηκε αισθητά εξαιτίας δυσμενέστερων αξιολογήσεων για τις πρόσφατες πωλήσεις και τις τρέχουσες παραγγελίες αντίστοιχα, αλλά και λόγω χαμηλότερων προσδοκιών για τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων το επόμενο τρίμηνο, ενώ στις κατασκευές, το κλίμα υποχώρησε περαιτέρω λόγω αρνητικότερων αξιολογήσεων για τα υπό εξέλιξη έργα των επιχειρήσεων.

Συμπληρώνεται ότι το καταναλωτικό κλίμα μειώθηκε ξανά τον Απρίλιο, καθώς οι απαντήσεις των καταναλωτών για την πρόσφατη και την αναμενόμενη οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους συνέχισαν να επιδεινώνονται και οι προθέσεις τους για την πραγματοποίηση μεγάλων αγορών αποδυναμώθηκαν σημαντικά.

Ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας σημείωσε μικρή πτώση τον Απρίλιο, αλλά συνέχισε να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, αναφέρεται στη συνέχεια, προσθέτοντας πως αν και η επιχειρηματική αβεβαιότητα στο λιανικό εμπόριο και στις υπηρεσίες υποχώρησε κάπως, παρέμεινε σχετικά αυξημένη, ιδιαίτερα ανάμεσα σε επιχειρήσεις στην παροχή υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης, καθώς και στις χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, ενώ η αβεβαιότητα στους τομείς των κατασκευών και της μεταποίησης, καθώς και στα νοικοκυριά – ιδίως στα φτωχότερα – αυξήθηκε περαιτέρω τον Απρίλιο.

Η καταγραφή του οικονομικού κλίματος στην Κύπρο διεξάγεται μέσω της συμμετοχής του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΚΟΕ), σε συνεργασία με την εταιρεία RAI Consultants Ltd, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Joint Harmonised European Union Programme of Business and Consumer Surveys. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο Οικονομικών και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

