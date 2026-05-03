Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε το τροχαίο στην Κοκκινοτριμιθιά – Υπέκυψε στα τραύματά του ο 87χρονος οδηγός

Υπέκυψε στα τραύματά του ο 87χρονος οδηγός που ενεπλάκη σε οδική σύγκρουση στις 29/04/2026, στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στην Κοκκινοτριμιθιά.

Πρόκειται για τον ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΥΜΟΥΛΗ, τέως από το Μάμμαρι.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη, γύρω στις 11π.μ., ενώ ο 87χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στην Κοκκινοτριμιθιά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ελαφρύ φορτηγό που οδηγούσε 35χρονος.

Ο 35χρονος μετέβη επίσης στο Γ.Ν. Λευκωσίας, όπου αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κοκκινοτριμιθιάς συνεχίζει τις εξετάσεις.