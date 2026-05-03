Πάνω από 390.000 ξένοι επισκέπτες στα κατεχόμενα το πρώτο δίμηνο του έτους - Αυξήθηκαν οι Γερμανοί και οι Πακιστανοί

Τις 390.000 ξεπέρασε τους δύο πρώτους μήνες του έτους, ο αριθμός των ξένων επισκεπτών στο ψευδοκράτος με την πλειοψηφία να είναι από την Τουρκία ενώ τα στατιστικά δείχνουν σημαντική αύξηση Γερμανών επισκεπτών.

Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κίπρις σήμερα, ο αριθμός των Γερμανών επιβατών αυξήθηκε κατά 74,9% σε ένα χρόνο. Τους δύο πρώτους μήνες του 2026, 4.817 Γερμανοί πολίτες επισκέφθηκαν τα κατεχόμενα.

Αναφέρεται επίσης ότι μειώθηκε ο αριθμός των Ιρανών που επισκέφθηκαν σε ένα χρόνο το ψευδοκράτος κατά 28,8%, από 4.752 σε 3.385.

Από το σύνολο των 390.516 ξένων υπηκόων που το διάστημα Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2026 επισκέφθηκαν τα κατεχόμενα, οι 345.847 ήταν Τούρκοι πολίτες, ενώ οι 44.669 ήταν πολίτες άλλων χωρών. Μετά τους Γερμανούς, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε σε υπηκόους Πακιστάν. Ο αριθμός των Πακιστανών επιβατών, που ήταν 1.960 τους πρώτους δύο μήνες του 2025, αυξήθηκε κατά 38% σε 2.704 την ίδια περίοδο φέτος.

Ο αριθμός των Ισραηλινών επιβατών αυξήθηκε επίσης κατά 23,2%, από 1.360 σε 1.676.

Ο αριθμός των Τούρκων πολιτών αυξήθηκε κατά 10,4% τους πρώτους δύο μήνες του 2026 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2025, ενώ ο αριθμός των «λοιπών ξένων» πολιτών σημείωσε αύξηση 5,2%.

Σύμφωνα με στοιχεία του «τμήματος τουριστικού σχεδιασμού» του «υπουργείου τουρισμού», 460.031 επιβάτες εισήλθαν στο ψευδοκράτος αεροπορικώς και δια θαλάσσης τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2026. Από αυτούς, 345.847 ήταν Τούρκοι πολίτες, 44.669 ήταν «λοιποί ξένοι» πολίτες και 69.515 ήταν «πολίτες» του ψευδοκράτος.

KYΠΕ