Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Πάνω από 390.000 ξένοι επισκέπτες στα κατεχόμενα το πρώτο δίμηνο του έτους - Αυξήθηκαν οι Γερμανοί και οι Πακιστανοί

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κίπρις σήμερα, ο αριθμός των Γερμανών επιβατών αυξήθηκε κατά 74,9% σε ένα χρόνο. Τους δύο πρώτους μήνες του 2026, 4.817 Γερμανοί πολίτες επισκέφθηκαν τα κατεχόμενα.

Τις 390.000 ξεπέρασε τους δύο πρώτους μήνες του έτους, ο αριθμός των ξένων επισκεπτών στο ψευδοκράτος με την πλειοψηφία να είναι από την Τουρκία ενώ τα στατιστικά δείχνουν σημαντική αύξηση Γερμανών επισκεπτών.

Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κίπρις σήμερα, ο αριθμός των Γερμανών επιβατών αυξήθηκε κατά 74,9% σε ένα χρόνο. Τους δύο πρώτους μήνες του 2026, 4.817 Γερμανοί πολίτες επισκέφθηκαν τα κατεχόμενα.

Αναφέρεται επίσης ότι μειώθηκε ο αριθμός των Ιρανών που επισκέφθηκαν σε ένα χρόνο το ψευδοκράτος κατά 28,8%, από 4.752 σε 3.385.

Από το σύνολο των 390.516 ξένων υπηκόων που το διάστημα Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2026 επισκέφθηκαν τα κατεχόμενα, οι 345.847 ήταν Τούρκοι πολίτες, ενώ οι 44.669 ήταν πολίτες άλλων χωρών. Μετά τους Γερμανούς, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε σε υπηκόους Πακιστάν. Ο αριθμός των Πακιστανών επιβατών, που ήταν 1.960 τους πρώτους δύο μήνες του 2025, αυξήθηκε κατά 38% σε 2.704 την ίδια περίοδο φέτος.

Ο αριθμός των Ισραηλινών επιβατών αυξήθηκε επίσης κατά 23,2%, από 1.360 σε 1.676.

Ο αριθμός των Τούρκων πολιτών αυξήθηκε κατά 10,4% τους πρώτους δύο μήνες του 2026 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2025, ενώ ο αριθμός των «λοιπών ξένων» πολιτών σημείωσε αύξηση 5,2%.

Σύμφωνα με στοιχεία του «τμήματος τουριστικού σχεδιασμού» του «υπουργείου τουρισμού», 460.031 επιβάτες εισήλθαν στο ψευδοκράτος αεροπορικώς και δια θαλάσσης τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2026. Από αυτούς, 345.847 ήταν Τούρκοι πολίτες, 44.669 ήταν «λοιποί ξένοι» πολίτες και 69.515 ήταν «πολίτες» του ψευδοκράτος.

KYΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα