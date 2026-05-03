Επαναλαμβανόμενο βανδαλισμό προεκλογικού πανό καταγγέλλει ο υποψήφιος βουλευτής Στέφανος Ρούσος Ρόσκος

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σε νέα καταγγελία προχώρησε ο υποψήφιος βουλευτής Πάφου με την Ένωση Κυπρίων Κυνηγών, Στέφανος Ρούσσος Ρόσκος, σχετικά με επαναλαμβανόμενα περιστατικά βανδαλισμού προεκλογικού υλικού του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, διαφημιστικό προεκλογικό πανό του αποτέλεσε εκ νέου στόχο αγνώστων, οι οποίοι το έσκισαν, το κατέβασαν και προχώρησαν σε εκτεταμένες φθορές.

Όπως υποστηρίζει, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό αλλά για «επαναλαμβανόμενη και στοχευμένη πράξη», η οποία, όπως τονίζει, δεν μπορεί πλέον να γίνει ανεκτή.

Ο υποψήφιος εμφανίζεται αποφασισμένος να δώσει συνέχεια στην υπόθεση, επισημαίνοντας ότι στον χώρο υπάρχει κάμερα ασφαλείας που έχει καταγράψει τα συμβάντα.

Όπως αναφέρει, το σχετικό υλικό αναμένεται να αξιοποιηθεί άμεσα, ενώ αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις με ταυτοποίηση προσώπων.

Παράλληλα, στέλνει σαφές μήνυμα προς τους υπευθύνους, υπογραμμίζοντας ότι όσοι εμπλέκονται θα κληθούν να λογοδοτήσουν πλήρως, ενώ κάνει λόγο και για πιθανή πολιτική κάλυψη πίσω από τις ενέργειες αυτές, σημειώνοντας πως «δεν θα είναι μόνοι τους».

 Κλείνοντας, ο κ. Ρούσος Ρόσκος ανεβάζει τους τόνους ενόψει των εκλογών της 24ης Μαΐου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η ανοχή τελείωσε» και ότι «τέρμα τα παιχνίδια», δίνοντας πολιτική διάσταση στο περιστατικό.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

