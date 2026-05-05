Πατριάρχης Βαρθολομαίος: H ιστορική ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων - «H ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη κατάσταση, αλλά κατάκτηση»

Την ανάγκη για συναίνεση γύρω από κοινές θεμελιώδεις αξίες ανέδειξε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α΄. Ο Νικήτας Κακλαμάνης τον καλωσόρισε στη Βουλή με τη φράση του Ιερού Αυγουστίνου: «Ο Θεός δίνει τον άνεμο. Ο άνθρωπος όμως πρέπει να σηκώσει το πανί».

Η επίσκεψη του Προκαθημένου της Ορθοδοξίας πραγματοποιήθηκε σε κλίμα βαθιάς θεσμικής και πνευματικής ανάτασης, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Σύσσωμη η πολιτειακή, πολιτική και θρησκευτική ηγεσία της χώρας τίμησε τον Παναγιώτατο για τη διπλή επέτειο των 35 ετών της Πατριαρχικής του θητείας και των 65 ετών της ιερατικής του αποστολής.

Κατά την προσφώνησή του, ο κ. Κακλαμάνης, τόνισε πως «με τα υπέροχα λόγια του Ιερού Αυγουστίνου θα ήθελα να τιμήσω την πολύτιμη προσφορά του Οικουμενικού Πατριαρχείου στα πέρατα του κόσμου και του χρόνου».

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος της Βουλής παρομοίασε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως ένα «καράβι που διαπλέει τους αιώνες» και αφήνει πίσω του ένα λαμπρό ίχνος χαράσσοντας νέους φωτεινούς προορισμούς.

«Από τον θεμελιωτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, τον πρώτο "Ρωμηό" Άγιο, Απόστολο Ανδρέα, μέχρι τα νεότερα χρόνια, το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρέμεινε το εμβληματικό κέντρο τής Ορθοδοξίας, με έδρα την Πόλη των Πόλεων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης, συμπληρώνοντας πως ο κ.κ. Βαρθολομαίος, ως ο 270ος Οικουμενικός οδηγός, με την αξιοσύνη και το ακάματο έργο του «φωτίζει τόσο τον απανταχού Ελληνισμό, όσο και τον πανανθρώπινο πολιτισμό».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Κακλαμάνης υπογράμμισε τη θεσμική σημασία του Φαναρίου ως εγγυητή της ενότητας της Ορθοδοξίας, σημειώνοντας ότι «στο Οικουμενικό Πατριαρχείο οφείλουμε τιμή και ευγνωμοσύνη, γιατί εκεί χρωστάμε την ύπαρξη, τη συνοχή και τη συνέχειά μας. Η αποστολή του είναι η εγγύηση για την ιστορία, το παρόν και το μέλλον μας».

Στη συνέχεια, σε μια στιγμή υψηλού συμβολισμού, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων απένειμε στον Οικουμενικό Πατριάρχη το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων.

Ακολούθησε η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη από το βήμα της Ολομέλειας, με τον Παναγιώτατο να αναφέρεται στην παγκόσμια συγκυρία και να τονίζει πως το κήρυγμα ειρήνης «της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας δεν είναι ούτε ουτοπικό ούτε ρητορικό», παρά το γεγονός ότι «ο δημόσιος λόγος κυριαρχείται διεθνώς υπό θεωρήσεων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών, υπό αναλύσεων του λεγομένου "συσχετισμού των δυνάμεων", υπό προσεγγίσεων, όπως αποκαλούνται, πραγματιστικών».

«Είναι γεγονός ότι η σύγχρονη εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατισχύσει πλήρως του Διεθνούς Δικαίου και αυτού τούτου του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διέπεται από τη γενική αρχή της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών», σημείωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Και συνέχισε προσθέτοντας πως «η ανθρωπότητα έχει ανάγκη μιας σταθερής συναίνεσης επί ενός κορμού κοινών θεμελιωδών αξιών, η οποία θα λειτουργεί, παρά τις πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές διαφοροποιήσεις και εντάσεις, ως βάση για τη συμβίωση και τη σύμπραξη των ανθρώπων για το κοινό καλό».

Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας εστίασε, ακόμη, στην επιτακτική ανάγκη της ανθρωπότητας για μια σταθερή συναίνεση γύρω από έναν κορμό κοινών θεμελιωδών αξιών, που θα επιτρέπει τη συμβίωση παρά τις διαφορές.

Ως βάση αυτού του κορμού, υπέδειξε την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948), χαρακτηρίζοντάς την ως την απάντηση της παγκόσμιας κοινότητας στη μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή της ιστορίας.

Στην κατάμεστη αίθουσα της Ολομέλειας παρευρέθηκαν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, αρχηγοί κοινοβουλευτικών κομμάτων, η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, πρώην Πρωθυπουργοί, πρώην Πρόεδροι της Βουλής, βουλευτές, εκπρόσωποι του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, αρχηγοί άλλων δογμάτων και άλλων θρησκευμάτων και πρέσβεις.

ΑΠΕ-ΜΠΕ