«Ξέρουν τι να μην κάνουν» λέει για το Ιράν ο Τραμπ - Πρέπει να κινηθεί έξυπνα σε αυτή τη «μικροσυμπλοκή», γιατί δεν έχει καμία ελπίδα και το ξέρει

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε σήμερα τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη «θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης» αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα τη φυσική κατάσταση των παιδιών, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο ιρανικός στρατός διαθέτει πλέον μόνο «φυσοκάλαμα» και ότι, κατ’ ιδίαν, η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία, μολονότι δημοσίως εμφανίζεται πολεμοχαρής. «Παίζουν παιχνίδια αλλά, να σας πω, θέλουν να κάνουν συμφωνία. Και ποιος δεν θα ήθελε, όταν ο στρατός του έχει τελειώσει;» διερωτήθηκε, σημειώνοντας: «Τώρα το Ιράν προσπαθεί να επιβιώσει».

Αναφερόμενος στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, επαίνεσε τις ενέργειες των αμερικανικών δυνάμεων λέγοντας ότι είναι «σαν ατσάλι» και ότι «πιστεύει πως λειτουργεί πολύ καλά». «Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο», πρόσθεσε ενώ σχολίασε ότι «η αύξηση των τιμών των καυσίμων είναι ένα μικρό τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε».

Όταν ρωτήθηκε τι θα συνιστούσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, θα δείτε, επειδή θα σας ενημερώσω… Ξέρουν τι να μην κάνουν», προσθέτοντας ότι «πρέπει να φερθούν έξυπνα, επειδή δεν θέλουμε να πάμε εκεί και να σκοτώσουμε κόσμο, δεν θέλω να το κάνω αυτό».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο «μικροσυμπλοκή», σε μια προσπάθεια να τον υποβαθμίσει καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν είναι δημοφιλής στους Αμερικανούς. «Βρισκόμαστε σε μια μικρή στρατιωτική συμπλοκή. Την αποκαλώ συμπλοκή, γιατί το Ιράν δεν έχει καμία ελπίδα. Ποτέ δεν είχε. Και το ξέρουν», δήλωσε. Τη Δευτέρα τον είχε αποκαλέσει «μίνι πόλεμο» ενώ παλαιότερα έκανε λόγο για «μια μικρή εκδρομή».

