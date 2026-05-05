Ο Μακρόν τραγούδησε Αζναβούρ και ο Πασινιάν τον συνόδευσε παίζοντας ντραμς

Μία ανάλαφρη στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην προεδρική κατοικία της Αρμενίας στο περιθώριο της 8ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ), με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν να ερμηνεύει γαλλικές κλασικές μπαλάντες.

Ο Γάλλος πρόεδρος έκατσε σε πιάνο, στο οποίο έπαιζε ο διάσημος μουσικός της τζαζ, Βαχάν Χαϊραπετιάν και ερμήνευσε το κλασικό τραγούδι «La Bohème», το οποίο ηχογραφήθηκε το 1965, από τον αρμενικής καταγωγής, Γάλλο τραγουδιστή Σαρλ Αζναβούρ.

Μάλιστα ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν συνόδευσε τον Γάλλο πρόεδρο παίζοντας ντραμς. Ο Μακρόν τραγούδησε επίσης το «Les Feuilles Mortes» του Ιβ Μοντάν.

Ο Γάλλος ηγέτης βρίσκεται από την Κυριακή στην πρωτεύουσα της Αρμενίας, Γερεβάν για επίσημη επίσκεψη που συνέπεσε με τη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας σε μια ιστορική σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πασινιάν, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2018, επιδεικνύει πιο συχνά τις μουσικές του ικανότητες ως μέλος του μουσικού συγκροτήματός του, Varchaband. Το συγκρότημα έδωσε την πρώτη του συναυλία στο Γερεβάν στα τέλη Ιανουαρίου.

Ο Αρμένιος ηγέτης είναι επίσης γνωστός για τις αναρτήσεις βίντεο στο Instagram όπου εμφανίζεται να ακούει μουσική.

Πηγή: AP