Ολοκληρώνεται την Παρασκευή ο οπτικός έλεγχος επικίνδυνων οικοδομών στη Λάρνακα

Την Παρασκευή 8 Μαΐου αναμένεται η ολοκλήρωση του οπτικού ελέγχου και επιθεώρησης των 110 υποθέσεων που αφορούν επικίνδυνες οικοδομές στην πόλη και επαρχία Λάρνακας, από την ομάδα ιδιωτών μελετητών – εμπειρογνωμόνων και με βάση τη μελέτη τους θα προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας.

Πρόσθεσε πως «την Παρασκευή αναμένεται ότι η ομάδα των ιδιωτών μελετητών – εμπειρογνωμόνων, που ορίστηκε θα έχει ολοκληρώσει την πρώτη οπτική επιθεώρηση των επικίνδυνων οικοδομών και στη συνέχεια θα αναμένουμε την σχετική μελέτη που θα συντάξουν, προκειμένου να προχωρήσουμε με την εφαρμογή της Νομοθεσίας».

«Ουσιαστικά εκεί που πρέπει να γίνει άρση, αν υπάρχει επικινδυνότητα, τότε θα γίνει άρση της επικινδυνότητας», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση ο κ. Χατζηχαραλάμπους είπε πως «με την σύσταση του ΕΟΑ Λάρνακας παραλάβαμε από την Επαρχιακή Διοίκηση και τους Δήμους συνολικά 563 δυνητικά επικίνδυνες οικοδομές, τις οποίες μελετούμε αυτό το διάστημα για να δούμε ποιες από αυτές όντως χρήζουν άμεσης ενέργειας για άρση της επικινδυνότητας».

Ερωτηθείς κατά πόσον θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τους ιδιοκτήτες των επικίνδυνων οικοδομών σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει άρση της επικινδυνότητας τους, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας απάντησε ότι «ασφαλώς και θα υπάρξει κοινωνικό πρόβλημα σε περίπτωση που υπάρχει μια επικίνδυνη πολυκατοικία στην οποία διαμένουν εκατοντάδες άτομα, και θα πρέπει να γίνει άρση της επικινδυνότητας και να βγουν από μέσα οι ένοικοι».

Σε ερώτηση κατά πόσον υπάρχουν τέτοιες επικίνδυνες πολυκατοικίες στη Λάρνακα, ο κ. Χατζηχαραλάμπους απάντησε πως «υπάρχουν κάποιες και αυτό που αναμένουμε είναι να ολοκληρωθεί ο οπτικός έλεγχος των εμπειρογνωμόνων για να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται και τι πρέπει ακριβώς να γίνει».

«Ενδεχομένως οι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι εξειδικεύονται σ΄αυτό το τομέα να μας πουν ότι μπορούν να γίνουν ορισμένα έργα και οι πολυκατοικίες αυτές να είναι εντάξει για να κατοικήσουν οι ένοικοι τους», σημείωσε.

Υπάρχει, συνέχισε «και ο αντίποδας, να μας πουν δηλαδή ότι δεν μπορούν να γίνουν έργα και οι πολυκατοικίες αυτές θα πρέπει άμεσα να εκκενωθούν».

«Θα αναμένουμε την ολοκλήρωση των μελετών από τους εμπειρογνώμονες ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς, ως ΕΟΑ, να προχωρήσουμε με τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και να γίνουν», είπε.

Κληθείς να αναφέρει ποιος θα λύσει αυτό το πρόβλημα σε περίπτωση που εντοπιστεί, ανέφερε πως «αυτό είναι θέμα το οποίο θα αντιμετωπιστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Υπηρεσία Μέριμνας και άλλους αρμόδιους Φορείς και όχι από τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης».

Σε μια τέτοια περίπτωση, πρόσθεσε, «αναμένεται να υπάρξουν και άλλα προβλήματα και αντιδράσεις από κόσμο, αφού στεγάζονται εκτός από πολίτες και διάφορες επιχειρήσεις».

Σε άλλη ερώτηση κατά πόσον θα ζητηθούν επιπρόσθετα κονδύλια από το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου ο ΕΟΑ Λάρνακας να προχωρήσει με την κατεδάφιση όσων επικίνδυνων οικοδομών εντοπιστούν ότι χρήζουν κατεδάφισης, ο Πρόεδρος του Οργανισμού απάντησε ότι «αναμένουμε να πραγματοποιηθεί σύσκεψη ούτως ώστε να τεθεί επί τάπητος το συγκεκριμένο θέμα για να δούμε από που θα αντλήσουμε τους οικονομικούς πόρους που θα χρειαστούμε».

«Προς το παρόν χρηματοδοτούμε τις συγκεκριμένες ενέργειες που κάνουμε, από άλλα κέντρα πόρων, δηλαδή την ύδρευση και την αποχέτευση, ωστόσο αυτό δεν είναι σωστό και πρέπων», ανέφερε.

Εξήγησε ότι «στο τέλος της ημέρας δεν μπορούμε να φορολογούμε όλο τον κόσμο γιατί ορισμένοι ιδιοκτήτες μιας πολυκατοικίας το μόνο που κάνουν είναι να εισπράττουν ενοίκια και να μην επιδιορθώνουν την περιουσία τους και ο ΕΟΑ για να κάνει τα απαραίτητα θα πρέπει να φορολογεί τους πολίτες οι οποίοι είναι σωστοί και νομοταγείς».

Θα πρέπει, σημείωσε ο κ. Χατζηχαραλάμπους «η νομοθεσία θα πρέπει με κάποιο άλλο τρόπο να μας δίνει τα απαραίτητα εργαλεία, για να μπορούμε να αντλούμε τους οικονομικούς πόρους από τα συγκεκριμένα άτομα, δηλαδή τους ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών και μάλιστα άμεσα και όχι σε βάθος χρόνου».

Όσον αφορά ορισμένες επικίνδυνες οικοδομές που βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Λαζάρου, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας είπε πως «οι συγκεκριμένες είναι μεταξύ των 110 υποθέσεων, που θα ολοκληρωθεί ο οπτικός έλεγχος και η επιθεώρηση από τους εμπειρογνώμονες την Παρασκευή, για να δούμε πως θα προχωρήσουμε».

«Όσες από αυτές τις κατοικίες θα πρέπει, σύμφωνα με τον πόρισμα των μελετητών, να κατεδαφιστούν τότε άμεσα θα προχωρήσουμε σε κατεδάφιση τους» εξήγησε.

Για τις διατηρητέες οικοδομές που είναι επικίνδυνες, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας είπε πως «γι’αυτές θα πρέπει να έχει εμπλοκή το Τμήμα Διατήρησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο θα μας δώσει το πράσινο φως για να προχωρήσουμε, αφού ως διατηρητέες δεν μπορούν να κατεδαφιστούν».

ΚΥΠΕ