Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Σοκαριστικό έγκλημα στην Κρήτη: Δολοφόνησε τον οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο και παραδόθηκε

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και παρέδωσε και το όπλο.

Έγκλημα με πυροβολισμούς και έναν νεκρό, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας που είχε χάσει τον γιο του σε τροχαίο, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που θεωρούσε ως υπαίτιο για το δυστύχημα.

Στο τροχαίο που είχε γίνει πριν από τρία χρόνια, ο γιος του 54χρονου βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού στο ΙΧ το οποίο οδηγούσε ο 20χρονος. Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του τον 20χρονο και σήμερα τον πυροβόλησε τέσσερις φορές και τον σκότωσε στη μέση του δρόμου.

Μάλιστα, ο 54χρονος φέρεται να τράκαρε επίτηδες το όχημα του 20χρονου προκειμένου να τον ακινητοποιήσει.

Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και παρέδωσε και το όπλο.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Tags

ΚΡΗΤΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα