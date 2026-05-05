Σοκαριστικό έγκλημα στην Κρήτη: Δολοφόνησε τον οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο και παραδόθηκε

Έγκλημα με πυροβολισμούς και έναν νεκρό, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας που είχε χάσει τον γιο του σε τροχαίο, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που θεωρούσε ως υπαίτιο για το δυστύχημα.

Στο τροχαίο που είχε γίνει πριν από τρία χρόνια, ο γιος του 54χρονου βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού στο ΙΧ το οποίο οδηγούσε ο 20χρονος. Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του τον 20χρονο και σήμερα τον πυροβόλησε τέσσερις φορές και τον σκότωσε στη μέση του δρόμου.

Μάλιστα, ο 54χρονος φέρεται να τράκαρε επίτηδες το όχημα του 20χρονου προκειμένου να τον ακινητοποιήσει.

Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και παρέδωσε και το όπλο.

