Από Tesla μέχρι Starlink: Η «χρυσή» συμφωνία Έλον Μασκ με τον Νετανιάχου και η κάθοδος στο Ισραήλ - Τι αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ

Σε μια τεράστια συμφωνία βρίσκεται υπό διαμόρφωση ενόψει της αναμενόμενης επίσκεψης του Ίλον Μασκ στο Ισραήλ, αναφέρεται σήμερα ο ισραηλινός Τύπος.

Όπως αναφέρεται, η συμφωνία ύψους έως και 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων αφορά στη δημιουργία εργοστασίου τεχνολογιών αυτόνομης οδήγησης στην περιοχή της Ντιμόνα, εκεί όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ισραήλ, σε τομείς αντίστοιχους με τη δραστηριότητα της Tesla, καθώς και ένα μεγάλο πιλοτικό πρόγραμμα δωρεάν δορυφορικού ίντερνετ Starlink σε τρένα και σε οδικούς άξονες.

Στις συνομιλίες έχει τεθεί και το θέμα δημιουργίας εργοστασίου στην περιοχή της Ντιμόνα, σε μοντέλο που παραπέμπει σε μεγάλα βιομηχανικά έργα που έχουν υλοποιηθεί στο Ισραήλ, όπως το εργοστάσιο της Intel στην Κιριάτ Γκατ.

Η επίσκεψη του Ίλον Μασκ στο Ισραήλ έχει ήδη αναβληθεί μία φορά λόγω της έκρυθμης κατάστασης ασφαλείας, ωστόσο, όπως γράφει σήμερα και η ισραηλινή εφημερίδα «Μααρίβ», υπάρχουν ενδείξεις ότι θα «κλειδώσει» για το τέλος του μήνα.

Επικαλούμενη πηγές στο Υπουργείο Μεταφορών, η εφημερίδα, όπως και άλλα ΜΜΕ, αναφέρει πως η προσπάθεια είναι να υπογραφεί η συμφωνία κατά την επίσκεψη Μασκ.

Σύμφωνα, εξάλλου, με την οικονομική εφημερίδα του Ισραήλ, Globes, η δορυφορική υπηρεσία ίντερνετ του Μασκ προορίζεται, μεταξύ άλλων, για τους σιδηροδρόμους, τις εσωτερικές πτήσεις και απομακρυσμένους οδικούς άξονες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε μια σπάνια παράκαμψη του πρωτοκόλλου, θα υπάρξει επίσημη τελετή υποδοχής της οποίας θα ηγηθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Βενιαμίν Νετανιάχου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ