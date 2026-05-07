Απίστευτο! Γερμανός τουρίστας κέρδισε αποζημίωση γιατί δεν έβρισκε ξαπλώστρα στις διακοπές του στην Ελλάδα, αν και ξυπνούσε στις 6

Αποζημίωση άνω των 900 ευρώ κέρδισε ένας Γερμανός τουρίστας, ο οποίος δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμη ξαπλώστρα στις διακοπές του στην Ελλάδα.

Ο άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, έκανε διακοπές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κω, με την οικογένειά του, το 2024 και, όπως δήλωσε στο δικαστήριο, περνούσε καθημερινά περίπου 20 λεπτά προσπαθώντας να βρει ξαπλώστρα, παρότι ξυπνούσε στις 6 το πρωί.

Μήνυσε λοιπόν τον ταξιδιωτικό του πράκτορα, με τους δικαστές σε περιφερειακό δικαστήριο του Ανόβερο να αποφασίζουν υπέρ του καθώς έκριναν ότι το πακέτο διακοπών που πλήρωσαν εν τέλει ήταν «ελαττωματικό» και άρα δικαιούνταν επιστροφή χρημάτων.

Τι ισχυρίστηκε ο Γερμανός τουρίστας στο δικαστήριο

Ο άνδρας είχε αρχικά πληρώσει 7.186 ευρώ για να ταξιδέψει με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους στην Κω.

Στο δικαστήριο ανέφερε ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας, ουσιαστικά, δεν έκανε ό,τι έπρεπε για να του εξασφαλίσει την ξαπλώστρα. Το ξενοδοχείο απαγόρευε την πρακτική να αφήνει κανείς την πετσέτα του στην ξαπλώστρα ως τρόπο κράτησης, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι του ξενοδοχείου συνέχιζαν να το κάνουν, με αποτέλεσμα όλες οι ξαπλώστρες να είναι πιασμένες από πολύ νωρίς το πρωί. Ο Γερμανός κατηγόρησε τον ταξιδιωτικό του πράκτορα ότι δεν έκανε ό,τι έπρεπε κατά αυτής της πρακτικής.

Στο δικαστήριο υποστήριξε ακόμη ότι παρόλο που η οικογένειά του σηκωνόταν στις 6 το πρωί, δεν υπήρχαν διαθέσιμες ξαπλώστρες και τα παιδιά του αναγκάζονταν να ξαπλώνουν στο έδαφος.

Ο ταξιδιωτικός πράκτορας αρχικά, από μόνος του, είχε επιστρέψει στον Γερμανό τουρίστα το ποσό των 350 ευρώ, ποσό που ο ίδιος έκρινε ότι δεν ήταν επαρκές και για αυτό κατέφυγε δικαστικά. Οι δικαστές στο Ανόβερο αποφάσισαν ότι ο Γερμανός τουρίστας δικαιούνταν αποζημίωση ύψους 986,7 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση, παρότι η ταξιδιωτική εταιρεία δεν διαχειριζόταν το ξενοδοχείο και δεν μπορούσε να εγγυηθεί ότι κάθε πελάτης θα είχε πρόσβαση σε ξαπλώστρα οποιαδήποτε στιγμή, είχε υποχρέωση να διασφαλίσει μια οργανωτική δομή που θα εξασφάλιζε μια «λογική» αναλογία ξαπλωστρών προς επισκέπτες.

Ο «πόλεμος της ξαπλώστρας»

Πολλοί τουρίστες έχουν βιώσει τον λεγόμενο «πόλεμο της ξαπλώστρας» ή το «κυνήγι της αυγής» στις διακοπές, δηλαδή την πρακτική κράτησης ξαπλωστρών με πετσέτες.

Πέρυσι, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν παραθεριστές στην Ισπανία να κοιμούνται πάνω στις ξαπλώστρες για να εξασφαλίσουν θέση δίπλα στην πισίνα.

Υπάρχουν μάλιστα ταξιδιωτικές εταιρείες που προσπαθούν πλέον να αντιμετωπίσουν αυτή την πρακτική, προσφέροντας στους τουρίστες τη δυνατότητα να προκρατούν θέση δίπλα στην πισίνα έναντι επιπλέον χρέωσης.

