Πάνω από 80.000 θεατές αναμένονται στη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ

Απόψε το βράδυ η μεγάλη συναυλία

Η Ελλάδα έχει την τιμητική της, καθώς το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, το ΟΑΚΑ θα είναι ο πρώτος σταθμός της επέκτασης της M72 World Tour των Metallica για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Στο ΟΑΚΑ αναμένεται να βρεθούν τουλάχιστον 80.000 άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας για να παρακολουθήσουν τη συναυλία του θρυλικού συγκροτήματος.

Μετά από μια περιοδεία που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ παγκοσμίως, οι Metallica επέλεξαν την Αθήνα για να ξεκινήσουν το νέο ευρωπαϊκό τους ταξίδι, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 16 εμφανίσεις.

​Υπενθυμίζεται ότι το line-up της μεγάλης βραδιάς συμπληρώνουν οι Gojira και οι Knocked Loose.

Εν τω μεταξύ, αλλαγές στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ φέρνει η συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το κοινό.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου, για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας Metallica στο ΟΑΚΑ, θα υπάρξει, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, παράταση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον συρμούς.

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του τραμ και οι θεατές - επιβάτες μπορούν να κάνουν χρήση και αυτών.

Πηγή: skai.gr

