Αννίτα Δημητρίου: Η ανταπόκριση της Αθήνας «ήταν απαράμιλλης και ουσιαστικής σημασίας», δήλωσε στη συνάντηση με το Μητσοτάκη (βίντεο)

Ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, καθώς και το Κυπριακό βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού και Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας και πρόεδρο της Νέα Δημοκρατία Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυροί», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε περιόδους αμφισβήτησης της κυριαρχίας της.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην ελληνική πρωτοβουλία στήριξης προς την Κύπρο, την οποία ο Έλληνας πρωθυπουργός χαρακτήρισε «προάγγελο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης», σημειώνοντας ότι η Ευρώπη μπορεί να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά σε ζητήματα υπεράσπισης της κυριαρχίας των κρατών-μελών.

Στο τραπέζι τέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει των αναμενόμενων πρωτοβουλιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ συζητήθηκαν και ζητήματα που αφορούν τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και τη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου στον τομέα της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή.

Η Αννίτα Δημητρίου εξέφρασε τις ευχαριστίες του κυπριακού λαού για τη διαχρονική στήριξη της Ελλάδας, κάνοντας λόγο για ανταπόκριση «απαράμιλλης και ουσιαστικής σημασίας» στο κοινό πλέγμα σταθερότητας και ασφάλειας Ελλάδας και Κύπρου.

Παράλληλα, επαναβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για συνέχιση της στενής συνεργασίας μεταξύ ΔΗΣΥ και Νέας Δημοκρατίας, στη βάση κοινών ευρωπαϊκών αξιών και πολιτικού προσανατολισμού.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ακόμη ότι η πολιτική σταθερότητα, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η διατήρηση του δυτικού και ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Κύπρου αποτελούν προτεραιότητες ύψιστης σημασίας.

