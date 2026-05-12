Η ΕΚΟ και το Υπουργείο Γεωργίας ενώνουν δυνάμεις για την προστασία των υδάτινων πόρων

Η ΕΚΟ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, παρουσίασε πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, μέσω της δωρεάν διάθεσης 150.000 ακροφυσίων εξοικονόμησης νερού σε νοικοκυριά σε όλη την Κύπρο, ενισχύοντας την εθνική προσπάθεια για ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων.

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο Δημοσιογραφικής Διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Μαΐου, παρουσία της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εκπροσώπων του Τμήματος Υδάτων και εκπροσώπων των επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης.

Η λειψυδρία αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Κύπρος. Η περιορισμένη βροχόπτωση, και η αυξημένη ζήτηση νερού εντείνουν την πίεση στα υδατικά αποθέματα της χώρας. Η διασφάλιση επαρκών υδατικών πόρων και η ορθολογική διαχείρισή τους αναδεικνύονται σε κρίσιμη προτεραιότητα, που απαιτεί συντονισμένη δράση και τη συμβολή τόσο των αρμόδιων φορέων όσο και της κοινωνίας στο σύνολό της.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΟ προχωρά στη διάθεση σετ ακροφυσίων εξοικονόμησης νερού για οικιακή χρήση, τα οποία τοποθετούνται εύκολα σε βρύσες και ντους και συμβάλλουν άμεσα στην μείωση της κατανάλωσης νερού, χωρίς να επηρεάζεται η καθημερινή χρήση. Η χρήση τους μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση νερού σε επίπεδο νοικοκυριού, συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία των υδάτινων πόρων.

Συγκεκριμένα, με αγορές καυσίμων €25 και άνω από τα πρατήρια ΕΚΟ, οι χρήστες της εφαρμογής EKO Smile θα μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν ένα σετ εξοικονόμησης νερού, το οποίο περιλαμβάνει:

4 ακροφύσια για βρύσες

2 ακροφύσια για ντους

Τα ακροφύσια είναι απλές συσκευές εξοικονόμησης νερού που τοποθετούνται εύκολα στις υπάρχουσες βρύσες και ντους, χωρίς ανάγκη τεχνικής υποστήριξης. Μέσω της ανάμειξης του νερού με αέρα, διατηρούν την αίσθηση της πίεσης, ενώ μειώνουν σημαντικά τη ροή του νερού. Συγκεκριμένα, μπορούν να περιορίσουν τη ροή έως και 5 λίτρα το λεπτό για τις βρύσες και έως 8 λίτρα το λεπτό για το ντους, συμβάλλοντας σε συνολική εξοικονόμηση νερού που μπορεί να φτάσει έως και το 30% στην καθημερινή χρήση.

Κάθε σετ συνοδεύεται από ενημερωτικό υλικό της ΕΚΟ, καθώς και από φυλλάδιο του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και του Υπουργείου, το οποίο περιλαμβάνει οδηγίες εγκατάστασης. Οι πολίτες, μέσω QR code, μπορούν να μεταβαίνουν στην επίσημη ιστοσελίδα της Κυβέρνησης για επιπλέον πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές εξοικονόμησης νερού.

Μέσα από το δίκτυο πρατηρίων ΕΚΟ θα διανεμηθούν συνολικά 150.000 ακροφύσια, με στόχο την εγκατάσταση ακροφυσίων σε περίπου 25.000 νοικοκυριά σε όλη την Κύπρο.

Η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κα Παναγιώτου, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την πρωτοβουλία της EKO για τη δωρεάν διάθεση ακροφυσίων εξοικονόμησης νερού στους πολίτες, τονίζοντας ότι πρόκειται για δράση με ουσιαστικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι μέσα από τέτοιες συνέργειες «αναδεικνύεται στην πράξη πως η αντιμετώπιση της λειψυδρίας αποτελεί υπόθεση συλλογικής ευθύνης και κοινής δράσης».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΟ, κ. Γρηγοράς, δήλωσε:

«Στην ΕΚΟ πιστεύουμε ότι η αντιμετώπιση της λειψυδρίας δεν ξεκινά από μεγάλες δηλώσεις, αλλά από πρακτικές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα στην καθημερινότητα των πολιτών. Η πρωτοβουλία που παρουσιάζουμε σήμερα έχει ακριβώς αυτόν τον στόχο: να δώσει στους πολίτες ένα πρακτικό εργαλείο, μέσα από το οποίο μπορούν άμεσα να συμβάλουν στη μείωση της κατανάλωσης νερού».

Ο Πρώτος Λειτουργός του Τμήματος Υδάτων, κ. Γεώργιος Καζαντζής, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Η απόφαση της EKO να διαθέσει δωρεάν 150.000 ακροφύσια εξοικονόμησης νερού σε νοικοκυριά σε όλη την Κύπρο αποτελεί μια πρακτική και άμεσα εφαρμόσιμη λύση, η οποία συνάδει πλήρως με τους στόχους και τις προτεραιότητες του Τμήματός μας. Με την εγκατάσταση και χρήση των συγκεκριμένων ακροφυσίων μπορεί να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης νερού έως και 30%, χωρίς ο χρήστης να αντιλαμβάνεται ουσιαστική διαφορά».