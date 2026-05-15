Θανάσης Αυγερινός: Ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στο κόμμα Καρυστιανού

Τη συμπόρευσή του με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ανακοίνωσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός.
«Δεν θα μπορούσα να λείπω από μια τέτοια ιστορική συγκυρία, δεν θα μπορούσα να μη συμμεριστώ την κοινή αγωνία και την Ελπίδα ότι ευρύτατες δυνάμεις αξίζει κι έχουν την πρωτοφανή ευκαιρία να προσπαθήσουν να αλλάξουν το μέχρι σήμερα πολιτικό παράδειγμα», έγραψε στα social media κοινοποιώντας το βίντεο – προαναγγελία για την ανακοίνωση του νέου κόμματος.
Η ανάρτηση Αυγερινού
Θα είναι αναμφίβολα μια ιστορική στιγμή για τη μεταχουντική περίοδο, το οριστικό ίσως τέλος της Μεταπολίτευσης και του δι(στην ουσία μονο-)κομματισμού των «επαγγελματιών» πολιτικών, που οδήγησαν στη χρεοκοπία της χώρας και τα ταπεινωτικά μνημόνια. Για πρώτη φορά επιχειρείται η… https://t.co/Uk6hc3dml7— Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) May 14, 2026