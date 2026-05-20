Η μάχη της σοβαρότητας με τη φαιδρότητα – Το διακύβευμα των βουλευτικών και το προσωπικό στοίχημα του Χρύση Παντελίδη (βίντεο)

Ο υποψήφιος του ΔΗΚΟ στην επαρχία Λευκωσίας Χρύσης Παντελίδης μιλά στο ΠΟΛcast του Πολίτη και τους δημοσιογράφους Άντρη Δανιήλ και Σταύρο Αντωνίου

 

Για μια πρωτόγνωρη προεκλογική περίοδο για τα κυπριακά δεδομένα μίλησε ο υποψήφιος του ΔΗΚΟ στην επαρχία Λευκωσίας Χρύσης Παντελίδης, τονίζοντας ότι έχει περιοριστεί η συζήτηση για τα πολιτικά ζητήματα.

Μιλώντας στο ΠΟΛcast του Πολίτη και τους δημοσιογράφους Άντρη Δανιήλ και Σταύρο Αντωνίου, ο κ. Παντελίδης έκανε λόγο για τη μάχη της φαιδρότητας απέναντι στη σοβαρότητα και της υπευθυνότητας απέναντι στην ανευθυνότητα. Υπερασπίστηκε τα παραδοσιακά κόμματα, τονίζοντας ότι τα τελευταία πενήντα χρόνια υπήρξαν αρκετά επιτεύγματα και μεγάλη πρόοδος σε μια σειρά από ζητήματα και τομείς της κοινωνίας. Αναγνώρισε ωστόσο την κόπωση που υπάρχει σε μεγάλη μερίδα της κοινωνίας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες, φέρνοντας ως παράδειγμα το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Κληθείς να απαντήσει ποια είναι τα λάθη των παραδοσιακών κομμάτων, ο υποψήφιος βουλευτής του ΔΗΚΟ ανέφερε ότι οι πολιτικές δυνάμεις υποτίμησαν την αποχή στις εκλογές. Πρόσθεσε δε ότι τα κόμματα έβλεπαν τη μείωση της δημοτικότητας τους αλλά δεν έδιναν τη δέουσα προσοχή.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο προσωπικό του διακύβευμα σε αυτές τις εκλογές, λέγοντας ότι ο στόχος της επανεκλογής του υπηρετεί το τρίπτυχο «σοβαρότητα – υπευθυνότητας – καθαρός πολιτικός λόγος». Έθεσε δε ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση του προβλήματος με το υψηλό κόστος ενέργειας και ενίσχυσης της προσπάθειας για μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Ως δεύτερη προτεραιότητα έθεσε την αντιμετώπιση του ζητήματος της αργής απονομής δικαιοσύνης. Μίλησε επίσης για την ανάγκη θωράκισης των θεσμών, λέγοντας ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διοικείται μια κοινωνία. 

