Αραβικά ΜΜΕ: Προς συμφωνία Ιράν και ΗΠΑ - Πιθανή η ανακοινωσή της εντός ωρών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η οριστικοποίηση ενός προσχεδίου συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και η ολοκλήρωσή της ενδέχεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών, αναφέρουν αραβικές πηγές.

Συγκεκριμένα τα αραβικά δίκτυα Al-Arabiya και Al-Hadath μετέδωσαν ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την οριστικοποίηση του κειμένου μιας συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης», προσθέτοντας ότι «ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού ενδέχεται να επισκεφθεί το Ιράν αύριο για να ανακοινώσει την τελική έκδοση της συμφωνίας».

«Η τελική έκδοση της συμφωνίας μεταξύ Αμερικής και Ιράν ενδέχεται να ανακοινωθεί εντός ωρών», σημειώνοντας ότι «ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων θα διεξαχθεί στην Ισλαμαμπάντ μετά την περίοδο του Χατζ», το ιερό προσκύνημα των μουσουλμάνων στη Μέκκα, Χατζ το Σάββατο 30 Μαΐου.

