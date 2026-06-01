Οδικός χάρτης της Κομισιόν για τον τερματισμό των πειραμάτων σε ζώα

Η Κομισιόν παρουσίασε τη Δευτέρα έναν οδικό χάρτη για τη σταδιακή κατάργηση των δοκιμών σε ζώα στο πλαίσιο των αξιολογήσεων χημικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, ο οδικός χάρτης καθορίζει συγκεκριμένα βήματα για τη μετάβαση σε εναλλακτικές, καινοτόμες μεθόδους χωρίς τη χρήση ζώων, διασφαλίζοντας παράλληλα το υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρει η Κομισιόν, η πρωτοβουλία εντάσσεται στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο REACH για τις χημικές ουσίες και εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για τις Χημικές Ουσίες που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2025. Ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει 22 δράσεις σε τρεις πυλώνες και καλύπτει 15 τομείς, μεταξύ των οποίων βιομηχανικές και καταναλωτικές χημικές ουσίες, φυτοφάρμακα, βιοκτόνα, φάρμακα, καθώς και πρόσθετα τροφίμων και ζωοτροφών.

Σημειώνεται ότι ο οδικός χάρτης θέτει δείκτες που θα βοηθήσουν στην παρακολούθηση της προόδου στην υλοποίηση των δράσεων και των συστάσεων.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, προβλέπεται η σταδιακή αντικατάσταση των δοκιμών σε ζώα σε αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας, με τη θέσπιση δεικτών παρακολούθησης της προόδου και την υιοθέτηση μεθόδων που μειώνουν ή καταργούν τη χρήση ζώων.

Ο πρώτος πυλώνας του οδικού χάρτη επικεντρώνεται στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και εφαρμογής μεθόδων χωρίς χρήση ζώων, με περισσότερες από 30 συστάσεις που αφορούν την αντικατάσταση, τη μείωση ή τη βελτίωση των σχετικών δοκιμών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Ο δεύτερος πυλώνας στοχεύει στη διατήρηση της Ευρώπης στην αιχμή της έρευνας και της καινοτομίας, μέσω της ενίσχυσης ενός ευρύτερου οικοσυστήματος ανάπτυξης εναλλακτικών μεθόδων, με αξιοποίηση μεταξύ άλλων της τεχνητής νοημοσύνης και μεγάλων δεδομένων.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνώς, με στόχο την κοινή εφαρμογή των νέων μεθόδων και την εναρμόνιση προσεγγίσεων με ρυθμιστικές αρχές σε διεθνές επίπεδο.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική, Στεφάν Σεζουρνέ, τόνισε ότι η δημοσίευση του οδικού χάρτη, αποτελεί καθοριστικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό των αξιολογήσεων χημικής ασφάλειας, ενισχύοντας παράλληλα την ηγετική θέση της Ευρώπης στην καινοτομία. Με τη σταδιακή κατάργηση των δοκιμών σε ζώα, σημείωσε, η ΕΕ δεν προάγει μόνο υψηλότερα ηθικά πρότυπα, αλλά ενισχύει και την ανταγωνιστικότητά της μέσω τεχνολογιών αιχμής χωρίς τη χρήση ζώων.

Από την πλευρά της, η Επίτροπος για το Περιβάλλον, την Ανθεκτικότητα των Υδάτων και την Ανταγωνιστική Κυκλική Οικονομία, Τζέσικα Ρόσγουολ, υπογράμμισε ότι η σταδιακή κατάργηση των δοκιμών σε ζώα για αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας, με βάση την καινοτομία, αποτελεί τριπλό όφελος για τα ζώα, το περιβάλλον και τις επιχειρήσεις. Επισήμανε πως θα αξιοποιηθεί η συλλογική δυναμική για την εφαρμογή του οδικού χάρτη. «Αυτό θα επιταχύνει την πρόοδο προς ένα νέο επιστημονικό πλαίσιο που δεν βασίζεται πλέον σε δοκιμές σε ζώα», συμπλήρωσε.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι θα ξεκινήσει άμεσα την εφαρμογή του οδικού χάρτη, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ενώ έως το 2029 προγραμματίζεται διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την αποτίμηση της προόδου και τα επόμενα βήματα.

Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν δεσμεύτηκε να αναπτύξει έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη, μετά από σχετική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με στόχο μία Ευρώπη χωρίς δοκιμές σε ζώα για αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι νέες εναλλακτικές μέθοδοι, αναμένεται να προσφέρουν ταχύτερες και πιο αποδοτικές λύσεις για τη βιομηχανία, ενισχύοντας ταυτόχρονα την καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

ΚΥΠΕ