Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Ευρωβαρόμετρο: Δυσκολότερη η εργοδότηση από τρίτες χώρες σε σχέση με ΕΕ λένε κυπριακές ΜμΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ως δύσκολη χαρακτηρίζει τη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων από τρίτες χώρες - χώρες εκτός ΕΕ - το 65% των κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Flash Ευρωβαρόμετρου 571 που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Δευτέρα

Ως δύσκολη χαρακτηρίζει τη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων από τρίτες χώρες - χώρες εκτός ΕΕ - το 65% των κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Flash Ευρωβαρόμετρου 571 που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Δευτέρα. Με το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο ΕΕ που επίσης αφορά ΜμΕ που έχουν επιχειρήσει να προσλάβουν υπηκόους τρίτων χωρών να βρίσκεται στο 54%, επισημαίνονται εμπόδια που εντοπίζονται κυρίως σε πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες.

Αναλυτικότερα, το κύριο εμπόδιο που επισημαίνουν οι κυπριακές ΜμΕ είναι οι πολύπλοκες ή χρονοβόρες διαδικασίες πρόσληψης και μετανάστευσης, στις οποίες αναφέρεται το 47% των ερωτηθέντων που δοκίμασαν να προσλάβουν υπηκόους τρίτων χωρών, έναντι του αντίστοιχου 31% για το σύνολο της ΕΕ. Στη λίστα ακολουθεί η δυσκολία εύρεσης κατάλληλων υποψηφίων για το 38% των Κυπριακών ΜμΕ έναντι 25% στην ΕΕ, ενώ σημαντικό ποσοστό αναφέρει και ελλιπή πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες μετανάστευσης, με παρόμοια χαμηλά ποσοστά τόσο στην Κύπρο (18%), όσο και στο επίπεδο των 27 κρατών μελών της Ένωσης (16%).

Ως προς τα επαγγέλματα για τα οποία οι κυπριακές ΜμΕ απευθύνθηκαν σε εργαζόμενους τρίτων χωρών, πρώτο στη λίστα βρίσκεται το προσωπικό καθαριότητας και υποστήριξης στο 42%, οι εξειδικευμένοι εργάτες στον κατασκευαστικό τομέα στο 29%, και το προσωπικό εστίασης και επεξεργασίας τροφίμων στο 26%. Και στους τρεις κλάδους τα κυπριακά ποσοστά υπερβαίνουν κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με αντίστοιχα ποσοστά στο 12%, 17% και 14%.

Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες υποστήριξης που θεωρούν πιο χρήσιμες, οι κυπριακές ΜμΕ ψηφίζουν πρώτη τη βοήθεια για μετανάστευση και μετεγκατάσταση με ποσοστά 38% έναντι 18% στην ΕΕ, ενώ ακολουθεί η παροχή πληροφόρησης και καθοδήγησης για την πρόσληψη υπηκόων τρίτων χωρών, με παρόμοια ποσοστά 28% και 25%. Επιπλέον, σημαντική θεωρούν και την υποστήριξη για την ενσωμάτωση στον χώρο εργασίας (27% έναντι 20%). Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΕ σε επίπεδο των 27 κατατάσσει πρώτη την οικονομική στήριξη μέσω επιδοτήσεων και φορολογικών κινήτρων στο 31%, ενώ η Κύπρος την τοποθετεί στην τέταρτη θέση με 26% των επιχειρήσεων να την αξιολογεί ως σημαντική.

Σχετικά με την ενσωμάτωση και διατήρηση των εργαζομένων από τρίτες χώρες μετά την πρόσληψη, το 25% των κυπριακών ΜμΕ δήλωσε ότι δυσκολεύτηκε να τους ενσωματώσει στην εταιρεία με συγκρίσιμα ποσοστά 30% στην ΕΕ, ενώ το 27% τόσο στην Κύπρο, όσο και στην ΕΕ, αντιμετώπισε δυσκολίες στη διατήρησή τους.

Τέλος, παρά την υψηλότερη προσπάθεια για πρόσληψη από τρίτες χώρες, η εξοικείωση με τις υπηρεσίες υποστήριξης παραμένει περιορισμένη: μόνο το 17% των κυπριακών ΜμΕ δήλωσε εξοικειωμένο με τις σχετικές υπηρεσίες, ποσοστό οριακά υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου που βρίσκεται στο 15%, ενώ ένα συντριπτικό 71% δήλωσε άγνοια, έναντι 79% στην ΕΕ.

Η έρευνα, με αντικείμενο τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ στην Ευρώπη κατά τη στελέχωσή τους από εργαζόμενους εκτός ΕΕ, διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 2025 σε 12.900 επιχειρήσεις σε επίπεδο ΕΕ-27 και 260 στην Κύπρο, όπου το 21% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι προσπάθησε να προσλάβει εργαζομένους από τρίτες χώρες για να αντιμετωπίσει ελλείψεις δεξιοτήτων, ποσοστό που υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 14%.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΞένοιΕΡΓΑΣΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα