Ευρωβαρόμετρο: Δυσκολότερη η εργοδότηση από τρίτες χώρες σε σχέση με ΕΕ λένε κυπριακές ΜμΕ

Ως δύσκολη χαρακτηρίζει τη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων από τρίτες χώρες - χώρες εκτός ΕΕ - το 65% των κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Flash Ευρωβαρόμετρου 571 που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Δευτέρα. Με το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο ΕΕ που επίσης αφορά ΜμΕ που έχουν επιχειρήσει να προσλάβουν υπηκόους τρίτων χωρών να βρίσκεται στο 54%, επισημαίνονται εμπόδια που εντοπίζονται κυρίως σε πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες.

Αναλυτικότερα, το κύριο εμπόδιο που επισημαίνουν οι κυπριακές ΜμΕ είναι οι πολύπλοκες ή χρονοβόρες διαδικασίες πρόσληψης και μετανάστευσης, στις οποίες αναφέρεται το 47% των ερωτηθέντων που δοκίμασαν να προσλάβουν υπηκόους τρίτων χωρών, έναντι του αντίστοιχου 31% για το σύνολο της ΕΕ. Στη λίστα ακολουθεί η δυσκολία εύρεσης κατάλληλων υποψηφίων για το 38% των Κυπριακών ΜμΕ έναντι 25% στην ΕΕ, ενώ σημαντικό ποσοστό αναφέρει και ελλιπή πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες μετανάστευσης, με παρόμοια χαμηλά ποσοστά τόσο στην Κύπρο (18%), όσο και στο επίπεδο των 27 κρατών μελών της Ένωσης (16%).

Ως προς τα επαγγέλματα για τα οποία οι κυπριακές ΜμΕ απευθύνθηκαν σε εργαζόμενους τρίτων χωρών, πρώτο στη λίστα βρίσκεται το προσωπικό καθαριότητας και υποστήριξης στο 42%, οι εξειδικευμένοι εργάτες στον κατασκευαστικό τομέα στο 29%, και το προσωπικό εστίασης και επεξεργασίας τροφίμων στο 26%. Και στους τρεις κλάδους τα κυπριακά ποσοστά υπερβαίνουν κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με αντίστοιχα ποσοστά στο 12%, 17% και 14%.

Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες υποστήριξης που θεωρούν πιο χρήσιμες, οι κυπριακές ΜμΕ ψηφίζουν πρώτη τη βοήθεια για μετανάστευση και μετεγκατάσταση με ποσοστά 38% έναντι 18% στην ΕΕ, ενώ ακολουθεί η παροχή πληροφόρησης και καθοδήγησης για την πρόσληψη υπηκόων τρίτων χωρών, με παρόμοια ποσοστά 28% και 25%. Επιπλέον, σημαντική θεωρούν και την υποστήριξη για την ενσωμάτωση στον χώρο εργασίας (27% έναντι 20%). Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΕ σε επίπεδο των 27 κατατάσσει πρώτη την οικονομική στήριξη μέσω επιδοτήσεων και φορολογικών κινήτρων στο 31%, ενώ η Κύπρος την τοποθετεί στην τέταρτη θέση με 26% των επιχειρήσεων να την αξιολογεί ως σημαντική.

Σχετικά με την ενσωμάτωση και διατήρηση των εργαζομένων από τρίτες χώρες μετά την πρόσληψη, το 25% των κυπριακών ΜμΕ δήλωσε ότι δυσκολεύτηκε να τους ενσωματώσει στην εταιρεία με συγκρίσιμα ποσοστά 30% στην ΕΕ, ενώ το 27% τόσο στην Κύπρο, όσο και στην ΕΕ, αντιμετώπισε δυσκολίες στη διατήρησή τους.

Τέλος, παρά την υψηλότερη προσπάθεια για πρόσληψη από τρίτες χώρες, η εξοικείωση με τις υπηρεσίες υποστήριξης παραμένει περιορισμένη: μόνο το 17% των κυπριακών ΜμΕ δήλωσε εξοικειωμένο με τις σχετικές υπηρεσίες, ποσοστό οριακά υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου που βρίσκεται στο 15%, ενώ ένα συντριπτικό 71% δήλωσε άγνοια, έναντι 79% στην ΕΕ.

Η έρευνα, με αντικείμενο τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ στην Ευρώπη κατά τη στελέχωσή τους από εργαζόμενους εκτός ΕΕ, διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 2025 σε 12.900 επιχειρήσεις σε επίπεδο ΕΕ-27 και 260 στην Κύπρο, όπου το 21% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι προσπάθησε να προσλάβει εργαζομένους από τρίτες χώρες για να αντιμετωπίσει ελλείψεις δεξιοτήτων, ποσοστό που υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 14%.

Πηγή: ΚΥΠΕ