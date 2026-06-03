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«Τι έκανε η Θεοπούλα στην ΕΛΑΣ;» - Ο Τσίπρας με βίντεο εξηγεί πως να γραφτείς στο νέο του κόμμα (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου που ενσάρκωσε τη «Θεοπούλα» στη σειρά «Στο Παρά Πέντε» εξέφρασε τη στήριξη της στο νέο κόμμα του πρώην Έλληνα Πρωθυπουργού.

Τη στήριξή της στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) εκφράζει με νέο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η γνωστή ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου που ενσάρκωσε τη «Θεοπούλα» στη σειρά «Στο Παρά Πέντε».

«Να ξέρεις πόσο σ' αγαπάμε και αν λέει κάποιος κάτι εναντίον σου θυμώνουμε», λέει στο βίντεο η γνωστή ηθοποιός απευθυνόμενη στον πρώην πρωθυπουργό που κάθεται δίπλα της.

Στη συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να εξηγεί στη Θεοπούλα βήμα - βήμα το πώς θα εγγραφεί στην πλατφόρμα myelas.gr με την ηθοποιό από την πλευρά της να τον συμβουλεύει να γίνει «λίγο πιο άγριος».

«Ξανάγινες ΕΛΑΣίτισσα», είπε ο πρώην πρωθυπουργός στη γνωστή ηθοποιό και μετα τη ρώτησε: «Τι έκανε η Θεοπούλα στην ΕΛΑΣ;», με την Έφη Παπαθεοδώρου να απαντά με τη γνωστή της ατάκα: «Μπήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε... θραύση».

Πηγή: cnn.gr

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