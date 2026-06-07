Κρήτη: Συνελήφθη 37χρονος για ένταξη στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών

Συνελήφθη 37χρονος στην Κρήτη για ένταξη στη Χαμάς και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών.

Στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία ανέφερε: «Συνελήφθη στην Κρήτη, μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Δ.A.E.E.B., 37χρονος αλλοδαπός Παλαιστινιακής καταγωγής κατηγορούμενος για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών» και επισημαίνεται πως: «Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, συνδέονταν με πρόσφατα συλληφθέντα άτομα στην Κύπρο, για αδικήματα τρομοκρατίας.

Κατά τις έρευνες σε οικίες στην Κρήτη και την Αθήνα, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων, συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός H/Y, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακός εξοπλισμός.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται».

Συνελήφθη 37χρονος στην Κρήτη για ένταξη στη Χαμάς: Η παραγγελία των υλικών για βόμβα

Οι δύο άνδρες φέρονται σύμφωνα με το ΕΡΤnews να ήταν τα αρχηγικά μέλη της ομάδας των τριών με κοινή εκπαίδευση και οι τρεις από την Χαμάς στην κατασκευή εκρηκτικών.

Αναφορικά με τον 37χρονος που συνελήφθη στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, φέρεται να είχε έρθει από Αθήνα πρόσφατα για να εργαστεί εποχικά σε ξενοδοχείο. Ο ίδιος κατά τις ίδιες πληροφορίες είχε μισθώσει διαμέρισμα στα Πατήσια όπου έμενε στην Αθήνα και το είχε μετατρέψει και σε εργαστήριο.

Ήλθε στην Ελλάδα πριν περίπου έναν χρόνο από Γάζα και είχε λάβει άσυλο, ενώ τις τελευταίες 15 ημέρες που διαπίστωσαν οι αρχές ότι ήταν μέλος της Χαμάς είχε τεθεί υπό στενή παρακολούθηση.

Τι βρέθηκε στο διαμέρισμα στα Πατήσια

Στο διαμέρισμα στα Πατήσια, βρέθηκαν δοσομετρητές υγρών, χημικά αντιδραστήρια και ζυγαριές ακριβείας ενώ φέρεται να είχε παραγγείλει άλλα υλικά τα οποία, ωστόσο, δεν τα είχε παραλάβει, με σκοπό την κατασκευή μίας χημικής βόμβας. Όταν θα συγκεντρώνονταν όλα τα υλικά, οι Αρχές πιστεύουν ότι οι δύο θα συναντούσαν και τον 37χρονο και θα πραγματοποιούσαν την επίθεσή τους σε ευρωπαϊκό έδαφος, άγνωστο ακόμα που, συμπεριλαμβανομένης της χώρας και σε ισραηλινών συμφερόντων στόχο.

Την ερχόμενη Τρίτη δένει στην Κρήτη κρουαζιερόπλοιο ισραηλινών συμφερόντων. Σύμφωνα όμως με τις εκτιμήσεις αξιωματικών της Αντιτρομοκρατικής δύσκολα θα μπορούσε να είναι αυτός ο στόχος αφού ακόμη δεν είχαν παραλάβει τα χημικά και δεν ήταν έτοιμος ο εκρηκτικός μηχανισμός. Το χτύπημα θα γινόταν πάντως σύντομα και θα ήταν ηχηρό.

Ο άνδρας που συνελήφθη αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews