Το παρασκήνιο του ανασχηματισμού: Η ενόχληση Μητσοτάκη για τα σενάρια, γιατί παρέμεινε εκπρόσωπος ο Μαρινάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να παίξει το χαρτί του αιφνιδιασμού, βάζοντας τέλος στην οργιάζουσα φημολογία των τελευταίων ημερών και προχωρώντας σε έναν περιορισμένο αλλά απολύτως στοχευμένο ανασχηματισμό. Οι ανακοινώσεις ήρθαν νωρίτερα από ό,τι ανέμεναν ακόμη και οι άμεσα εμπλεκόμενοι, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον νέο, υπουργό, Αναπληρωτή Μεταφορών, Γιώργο Κώτσηρα, ο οποίος βρέθηκε κανονικά το πρωί στη Βουλή για να απαντήσει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, χωρίς να γνωρίζει ότι είχε αδειάσει η κλεψύδρα.

Η απόφαση του πρωθυπουργού να κλείσει άμεσα το ζήτημα των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα είχε ως στόχο να σταματήσει τη σεναριολογία που είχε αναπτυχθεί και να δώσει οριστικό τέλος σε κάθε συζήτηση περί ευρύτερων παρεμβάσεων στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εικόνα που εξέπεμψε το κυβερνητικό επιτελείο ήταν αυτή της ταχύτητας, της αποφασιστικότητας και της πολιτικής πρωτοβουλίας των κινήσεων.

Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατούσε ήταν το σκωπτικό σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, μόλις μιάμιση ώρα πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Ερωτηθείς στο briefing αν πρόκειται να αποχωρήσει από το Μέγαρο Μαξίμου, απάντησε χαμογελώντας: «Βιάζεστε να με ξεφορτωθείτε; Και δεν έχω τέτοια ενημέρωση». Με τον τρόπο αυτό έκλεινε, έστω και έμμεσα, τα σενάρια που τον ήθελαν να μετακινείται στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η έντονη ονοματολογία του τελευταίου διημέρου δεν είχε γίνει δεκτή με ιδιαίτερο ενθουσιασμό από το Μέγαρο Μαξίμου, άλλα πρωτίστως από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Γι’ αυτό και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου βρισκόταν ο πρωθυπουργός, δόθηκε η γραμμή ότι «δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση» και ότι οι τελικές επιλογές θα γίνονταν γνωστές μετά την επιστροφή του. Τελικώς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να κινηθεί ταχύτερα, αιφνιδιάζοντας σχεδόν τους πάντες.

Οι τέσσερις αλλαγές που ανακοινώθηκαν αντανακλούν έξι βασικά χαρακτηριστικά της κυβερνητικής στρατηγικής: την ανανέωση του κυβερνητικού σχήματος, την αξιοποίηση της νέας γενιάς στελεχών, την εμπειρία και την τεχνοκρατική επάρκεια, την κοινοβουλευτική και διοικητική εμπειρία, την εξειδίκευση ανά χαρτοφυλάκιο, αλλά και τη διασφάλιση της συνέχειας και της αποτελεσματικότητας του κυβερνητικού έργου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γιώργος Κώτσηρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, διαδεχόμενος τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος προορίζεται για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Με θητεία σε τρία υπουργεία και ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, θεωρείται ένα από τα πλέον έμπειρα στελέχη της νεότερης γενιάς της παράταξης.

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετακινείται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, αναλαμβάνοντας τη φορολογική πολιτική. Η μακρά πορεία του στο οικονομικό ρεπορτάζ και η κοινοβουλευτική του εμπειρία κρίθηκαν πολύτιμα στοιχεία για ένα χαρτοφυλάκιο με αυξημένες απαιτήσεις τόσο σε επίπεδο πολιτικής ουσίας όσο και δημόσιας εκπροσώπησης.

Η Μαριλένα Σούκουλη αναλαμβάνει υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά. Η επαγγελματική της διαδρομή ως μηχανικός και η κοινοβουλευτική της παρουσία συνδέονται άμεσα με τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει σε κρίσιμους τομείς του χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού.

Παράλληλα, ο Τάσος Χατζηβασιλείου τοποθετείται στο υπουργείο Εξωτερικών ως υφυπουργός αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει ως γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ και τη συστηματική ενασχόλησή του με τα ευρωπαϊκά ζητήματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η τελική απόφαση του πρωθυπουργού να διατηρήσει τον Παύλο Μαρινάκη στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η αναζήτηση πιθανού αντικαταστάτη του αποδείχθηκε σύνθετη και απαιτητική άσκηση, γεγονός που εξηγεί γιατί μέχρι και τις τελευταίες ώρες δεν θεωρούνταν δεδομένη η μετακίνησή του. Συνεργάτες του πρωθυπουργού εξηγούσαν μετά τις ανακοινώσεις ότι ο κ. Μαρινάκης παραμένει, καθώς θεωρείται πρόσωπο απολύτου εμπιστοσύνης, με επιτυχημένη παρουσία και κομβικό ρόλο στον επικοινωνιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης μέχρι τις εθνικές εκλογές του 2027.

Το τελικό αποτύπωμα του ανασχηματισμού, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη είναι σαφές: περιορισμένες αλλαγές, στοχευμένες επιλογές, αξιοποίηση νέων προσώπων με κυβερνητική και κοινοβουλευτική εμπειρία και, κυρίως, ένα μήνυμα πολιτικής συνέχειας χωρίς ανατροπές στον πυρήνα της κυβερνητικής λειτουργίας.

Πηγή: protothema.gr