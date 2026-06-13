Δίκη-σταθμός για το Λούνα Παρκ στη Χαλκιδική: Ισόβια στον ιδιοκτήτη - Ομόφωνη απόφαση για τους 4 κατηγορούμενους

Συνολικές ποινές που ξεκινούν από πρόσκαιρες πολυετείς καθείρξεις και φτάνουν τα ισόβια δεσμά (και επιπλέον πρόσκαιρη κάθειρξη), επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών στους τέσσερις κατηγορούμενους για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, τον Αύγουστο του 2024, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 19χρονο.

Η απόφαση επί της ενοχής όσο και επί της αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων ήταν ομόφωνη (με ψήφους 7-0) από τακτικούς δικαστές και ενόρκους, οι οποίοι υιοθέτησαν πλήρως την πρόταση της εισαγγελέως της Έδρας.

Ο χάρτης των ποινών και τα ελαφρυντικά

Σύμφωνα με την ετυμηγορία του δικαστηρίου, τα τέσσερα εμπλεκόμενα πρόσωπα τιμωρήθηκαν ως εξής:

61χρονος Ιδιοκτήτης: Ισόβια κάθειρξη και επιπλέον κάθειρξη 8 ετών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη ως προς τον 19χρονο και σε απόπειρα για τον μικρότερο αδελφό του που επέβαινε στο ίδιο παιχνίδι), χωρίς την αναγνώριση κανενός ελαφρυντικού.

54χρονη Σύζυγος ιδιοκτήτη (Συνδιαχειρίστρια): Συνολική κάθειρξη 9 ετών για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού της ειλικρινούς μεταμέλειας.

23χρονος Χειριστής του παιχνιδιού «Crazy Dance»: Συνολική κάθειρξη 6 ετών για θανατηφόρα έκθεση, απλή έκθεση και όλως ελαφρώς σωματική βλάβη, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού της μετεφηβικής ηλικίας.

Μηχανολόγος-Μηχανικός (υπεύθυνος πιστοποιητικών): Συνολική κάθειρξη 13 ετών για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικού.

Ποιοι οδηγούνται στη φυλακή και ποιοι μένουν ελεύθεροι

Η απόφαση οδηγεί πίσω στις φυλακές τον 61χρονο ιδιοκτήτη του λούνα παρκ, ο οποίος βρισκόταν ήδη προσωρινά κρατούμενος από τον Δεκέμβριο του 2024.

Αντίθετα, για τους τρεις υπόλοιπους καταδικασθέντες αποφασίστηκε να χορηγηθεί αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση των ποινών τους ενόψει του Εφετείου. Αυτό σημαίνει ότι παραμένουν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη σε δεύτερο βαθμό, υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ στη μηχανικό επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική εγγυοδοσία ύψους 20.000 ευρώ.

«Κανένα δικαστήριο δεν κρίνει ανθρώπους, κρίνει πράξεις», δήλωσε χαρακτηριστικά η προεδρεύουσα του δικαστηρίου, κηρύσσοντας τη λήξη της πολύμηνης και φορτισμένης δίκης που είχε ξεκινήσει τον περασμένο Νοέμβριο. Στο ακροατήριο βρίσκονταν καθ' όλη τη διάρκεια οι τραγικοί γονείς του 19χρονου, καθώς και ο αδελφός του που είχε τραυματιστεί στο ίδιο παιχνίδι.

Στο κάδρο των ευθυνών η Δήμαρχος και στελέχη του Δήμου Κασσάνδρας

Η δικαστική αυλαία για τη συγκεκριμένη τραγωδία δεν κλείνει εδώ, καθώς εκκρεμεί και δεύτερη δικογραφία που αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος (και κατά περίπτωση της απλής συνέργειας και ηθικής αυτουργίας).

Για τη δίκη αυτή έχουν παραπεμφθεί η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι, δύο υπάλληλοι του δήμου (ανάμεσά τους οι τότε προϊστάμενοι Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και Τεχνικών Υπηρεσιών), δύο ακόμη μηχανολόγοι μηχανικοί, καθώς και ο ήδη καταδικασθείς ιδιοκτήτης.

Λόγω της ειδικής δωσιδικίας της δημάρχου και της μίας αντιδημάρχου, η συγκεκριμένη δίκη έχει προσδιοριστεί, μετά από αναβολή, για τον Δεκέμβριο του 2026 στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ