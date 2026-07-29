Παν. Νεάπολις Πάφος: Η Κύπρος συμμετέχει για πρώτη φορά στη Διεθνή Ολυμπιάδα Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Κύπρος θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στη Διεθνή Ολυμπιάδα Τεχνητής Νοημοσύνης (International Olympiad in Artificial Intelligence, IOAI), η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 8 Αυγούστου 2026 στην Αστάνα του Καζακστάν.

Η συμμετοχή αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, του JetBrains Foundation και του Cyprus Computer Society. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος συνέβαλε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος προετοιμασίας, φιλοξενώντας τα εντατικά στάδια εκπαίδευσης της εθνικής ομάδας.

Η IOAI αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς επιστημονικές διοργανώσεις για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι διαγωνιζόμενοι δοκιμάζονται στη μηχανική μάθηση, την επιστήμη δεδομένων, τον προγραμματισμό και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Παρότι διοργανώνεται για τρίτη μόλις χρονιά, η Ολυμπιάδα συγκεντρώνει ήδη 103 χώρες και περιοχές.

Την Κύπρο θα εκπροσωπήσουν οκτώ μαθητές ηλικίας 15 έως 17 ετών, οι οποίοι επιλέχθηκαν έπειτα από πολύμηνη διαδικασία εκπαίδευσης και αξιολόγησης.

Η διαδικασία ξεκίνησε με ανοικτή πρόσκληση προς δημόσια και ιδιωτικά σχολεία σε ολόκληρη την Κύπρο. Περισσότεροι από 100 μαθητές συμμετείχαν στο πρώτο στάδιο του διαδικτυακού προγράμματος και στην αρχική αξιολόγηση.

Οι 30 μαθητές με τις υψηλότερες επιδόσεις συμμετείχαν σε εννιαήμερο εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης τον Φεβρουάριο του 2026 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος. Ακολούθησαν τέσσερις μήνες διαδικτυακής καθοδήγησης, ενώ τον Ιούλιο οι 14 επικρατέστεροι μαθητές συμμετείχαν σε επταήμερο πρόγραμμα προχωρημένης προετοιμασίας. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψαν οι δύο εθνικές ομάδες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στην Αστάνα.

Την κυπριακή αποστολή συγκροτούν οι:

Ομάδα 1: Artyom Konukhov, Christos Alexandrou, Amir Daiyrov και Mariia Shilo.

Ομάδα 2: Artem Iankin, Petros Vourmas, Soteris Savva και Alexandros Ktoris.

Η JetBrains είναι ο επίσημος εθνικός συντονιστής της IOAI στην Κύπρο και έχει την ευθύνη για την επιλογή και την προετοιμασία των εθνικών ομάδων.

Τον επιστημονικό σχεδιασμό και τον συντονισμό του προγράμματος είχαν ο Δρ Σάββας Χατζηχριστοφή, Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, ο Δρ Πανίκος Μασούρας από την Cyprus Computer Society και ο Δρ Aleksander Avdiushenko από τη JetBrains.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από το JetBrains Foundation σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος και την Cyprus Computer Society. Τα εντατικά εκπαιδευτικά προγράμματα φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου με χορηγία του Ομίλου Leptos και με τη στήριξη του The Island Private School.

Για την επόμενη χρονιά προγραμματίζεται η διεύρυνση της πρωτοβουλίας, με τη συμμετοχή περισσότερων ακαδημαϊκών και ερευνητών από πανεπιστήμια της Κύπρου, με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη δημιουργία ενός σταθερού εθνικού προγράμματος προετοιμασίας για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Τεχνητής Νοημοσύνης.