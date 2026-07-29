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Η ανάγνωση Έρχιουρμαν για επίσκεψη Γκουτέρες: «Ανέδειξε τη σημασία των ΜΟΕ και της μεθοδολογίας - Αυτή τη φορά χρειάζεται κάτι διαφορετικό»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Θεωρώ σημαντική και θετική την επίσκεψη του Γκουτέρες στο νησί. Πιστεύω ότι η επίσκεψή του κατέδειξε σε όσους βρίσκονται εδώ το εύρος του ενδιαφέροντός του για το Κυπριακό», ανέφερε ο Τ/κ ηγέτης

Σημαντική και θετική χαρακτήρισε την επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, τονίζοντας ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες ανέδειξε τη σημασία των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και του καθορισμού μεθοδολογίας της διαδικασίας στο Κυπριακό.

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Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Ερχιουρμάν, προέβη σε δηλώσεις στο «προεδρικό», μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είπε τα εξής: 

«Θεωρώ σημαντική και θετική την επίσκεψη του Γκουτέρες στο νησί. Πιστεύω ότι η επίσκεψή του κατέδειξε σε όσους βρίσκονται εδώ το εύρος του ενδιαφέροντός του για το Κυπριακό.

Ένα δεύτερο στοιχείο που υπογράμμιζε τη σημασία της επίσκεψης ήταν η αντιπροσωπεία που τον συνόδευε. Σε αυτή συμμετείχαν πρόσωπα που βρίσκονται στα ανώτατα επίπεδα της γραφειοκρατίας των Ηνωμένων Εθνών.

Το τρίτο σημαντικό σημείο ήταν το γεγονός ότι συναντήθηκε τόσο στον νότο με τον Χριστοδουλίδη όσο και στον βορρά με εμένα και την αντιπροσωπεία μου. Αυτό σημαίνει ότι υπογραμμίστηκε εκ νέου η θέση των δύο ισότιμων ηγετών υπό την ομπρέλα των Ηνωμένων Εθνών.

Ένα τέταρτο σημαντικό στοιχείο ήταν ότι οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Λευκωσία.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξαν συγκεκριμένα αποτελέσματα, θεωρώ ότι η επίσκεψη ήταν σημαντική και θετική και ως προς τα αποτελέσματά της.

Θέλω επίσης να αναφερθώ στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και στη μεθοδολογία. Από την αρχή είχαμε υπογραμμίσει ότι, εφόσον πρόκειται να στηθεί τραπέζι διαπραγματεύσεων, είναι σημαντικό να γίνουν ορισμένα θετικά βήματα στο ζήτημα των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Από την άλλη, όπως έχει αναφέρει και ο κ. Γκουτέρες, λέγαμε κι εμείς ότι αυτή τη φορά θα πρέπει να υπάρξει κάτι διαφορετικό. Αυτή τη διαφοροποίηση την είχαμε παρουσιάσει ως ζήτημα μεθοδολογίας.

Ο κ. Γκουτέρες, ακόμη και μέσα από το πρόγραμμα της επίσκεψής του, κατέδειξε τη σημασία που αποδίδει στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης».

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