Ελλάδα: Πέθανε η ακτιβίστρια Πάολα Ρεβενιώτη

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 68 ετών, η Πάολα Ρεβενιώτη, έπειτα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και μαχητικές προσωπικότητες του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος, με έντονη παρουσία από τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Εκδότρια, φωτογράφος και κινηματογραφίστρια, αλλά και για πολλά χρόνια σεξεργάτρια, η Πάολα Ρεβενιώτη συνέδεσε τη ζωή και τη δημόσια δράση της με τους αγώνες για ορατότητα, αποδοχή και δικαιώματα.

Το 1981 άρχισε να εκδίδει το ιστορικό περιοδικό «ΚΡΑΞΙΜΟ», το οποίο αυτοπροσδιοριζόταν ως «περιοδικό επαναστατικής ομοφυλόφιλης έκφρασης» και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την εποχή. Τη δεκαετία του 1990 συμμετείχε στη διοργάνωση μερικών από τις πρώτες εκδηλώσεις Pride στην Αθήνα, σε μια περίοδο κατά την οποία τέτοιες πρωτοβουλίες ήταν ακόμη πρωτόγνωρες για την ελληνική κοινωνία.

Τα τελευταία χρόνια είχε στραφεί ενεργά στον χώρο του ντοκιμαντέρ, μέσα από την ομάδα «Paola Team Documentaries», εστιάζοντας σε κοινωνικά, ιστορικά και πολιτικά ζητήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στις ζωές ανθρώπων που βρίσκονταν στο περιθώριο. Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε και ως ραδιοφωνική παραγωγός στο ΡΑΔΙΟ ΜέΡΑ.

Η Πάολα Ρεβενιώτη είχε ενταχθεί στο ΜέΡΑ25 το 2019 και υπήρξε υποψήφια στις εκλογές του 2023 στην Α΄ Αθηνών, στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας στις εκλογές του Ιουνίου 2023, καθώς και στις ευρωεκλογές του 2024.

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε με ανάρτησή της στο Facebook η δημοσιογράφος Δανάη Μαραγκουδάκη.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Η αγαπημένη μας φίλη Paola Revenioti έφυγε από την ζωή χτες βράδυ στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 68 ετών.

Μας αφήνει ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην ιστορία της κουήρ κοινότητας. Με το Κράξιμο, με τις φωτογραφίες της, με τα ντοκιμαντέρ της και κυρίως με το πώς έζησε, υπερασπιζόταν σταθερά την ελευθερία, την καύλα, τη ζωή.

Την αποχαιρετούμε με βαθιά λύπη, αγάπη αλλά κι ευγνωμοσύνη για το αποτύπωμά της στις ζωές μας και κάθε τρανς και κουήρ ανθρώπου που ήρθε σε επαφή μαζί της, με το έργο και τον δημόσιο λόγο της.

Αναπνέουμε πιο ελεύθερα χάρη σε εκείνη. Θα μιλάμε πάντοτε για την παρακαταθήκη που μας αφήνει συλλογικά.

Θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες για την κηδεία εντός της ημέρας.

Δανάη Μαραγκουδάκη

Ελίζα Τριανταφύλλου

Βασίλης Θανάσης».