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Εμπρησμός Marfin: Στην φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μέσω υπομνημάτων που παρέδωσαν στην δικαστική λειτουργό, οι 42χρονοι διατύπωσαν τις θέσεις τους έναντι της κατηγορίας ενώ στην συνέχεια απάντησαν σε ερωτήσεις της Ανακρίτριας παραμένοντας στο ανακριτικό γραφείο επί περίπου δύο ώρες ο καθένας.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες που έδωσαν στην 3η Τακτική Ανακρίτρια, οι δύο άντρες που τους αποδίδεται συμμετοχή στην ομάδα που προκάλεσε τον φονικό εμπρησμό της Marfin, τον Μάιο του 2010.

Οι κατηγορούμενοι,σε βάρος των οποίων η δικαστική λειτουργός εξέδωσε πριν λίγες ημέρες ένταλμα σύλληψης για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, οδηγήθηκαν με ισχυρά αστυνομικά μέτρα στα δικαστήρια λίγο πριν τις 11 το πρωί, ώρα που είχε προγραμματιστεί η έναρξη των απολογιών.

Μέσω υπομνημάτων που παρέδωσαν στην δικαστική λειτουργό, οι 42χρονοι διατύπωσαν τις θέσεις τους έναντι της κατηγορίας ενώ στην συνέχεια απάντησαν σε ερωτήσεις της Ανακρίτριας παραμένοντας στο ανακριτικό γραφείο επί περίπου δύο ώρες ο καθένας.

Οι 42χρονοι αρνούνται τα δεδομένα της δικογραφίας που τους φέρνουν ενώπιον της Δικαιοσύνης για τους θανάτους των τριών εργαζομένων της Τράπεζας οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο φλεγόμενο κτίριο μετά την εμπρηστική επίθεση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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