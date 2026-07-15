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Η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ: Έχασε άλλους τρεις βουλευτές και έγινε 4ο κόμμα πίσω από το ΚΚΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στις εκλογές του Ιουνίου 2023, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεύτερο κόμμα και είχε εκλέξει 47 βουλευτές.

Ανακοινώθηκε από τον Γ' αντιπρόεδρο της Βουλής, Θανάση Μπούρα, ότι «οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης, και Μαρίνα Κοντοτόλη, με τις από 15 Ιουλίου 2026 επιστολές τους, προς τον πρόεδρο της Βουλής, γνωστοποιούν την ανεξαρτητοποίησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία».

Μετά την εξέλιξη αυτή, η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή πέφτει στους 17 βουλευτές, και η Κοινοβουλευτική του Ομάδα είναι, πλέον, στην 4η θέση, κάτω από αυτή του ΚΚΕ, το οποίο διαθέτει 21 βουλευτές. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι πλέον 47.

Χθες είχαν ανεξαρτητοποιηθεί από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Γαβρήλος και Γ. Ψυχογιός, ενώ ο βουλευτής Ευβοίας Σ. Κεδίκογλου, έχει προαναγγείλει και αυτός την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στις εκλογές του Ιουνίου 2023, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεύτερο κόμμα και είχε εκλέξει 47 βουλευτές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ 

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