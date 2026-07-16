Καμίνι η Κύπρος: Έως και 40°C τις επόμενες ημέρες – Τι δείχνουν οι προβλέψεις για τον Αύγουστο

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Μετεωρολογικός Λειτουργός Ματθαίος Παπαδάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, αναφορικά με το κύμα καύσωνα που επηρεάζει την Κύπρο.

Όπως ανέφερε, παρότι η χώρα βρίσκεται υπό την επίδραση υψηλών θερμοκρασιών και έχει εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση, οι συνθήκες δεν συγκρίνονται με τους ακραίους καύσωνες που πλήττουν αυτή την περίοδο αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

«Έχουμε εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση. Ευτυχώς στην Κύπρο δεν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τόσο ακραία φαινόμενα. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, τους 35 βαθμούς στα νότια, ανατολικά και βόρεια παράλια, τους 32 στα δυτικά παράλια και περίπου τους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδάκη, το σκηνικό του καιρού δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί αισθητά τις επόμενες ημέρες, καθώς παρόμοιες θερμοκρασίες προβλέπονται και την Παρασκευή, αλλά και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

«Δεν φαίνεται προς το παρόν να οδηγούμαστε σε ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες που να δικαιολογούν αναβάθμιση της προειδοποίησης σε πορτοκαλί. Πιθανότατα θα συνεχίσουμε με κίτρινη προειδοποίηση», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις καιρικές συνθήκες, εξήγησε ότι ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο κατά τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά, με μικρή πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένης βροχής σήμερα, αλλά και το Σάββατο και την Κυριακή.

Υπενθύμισε επίσης ότι η κίτρινη προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τις 2:00 το μεσημέρι έως τις 4:30 το απόγευμα, διάστημα κατά το οποίο οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν στα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας.

Ερωτηθείς κατά πόσο ο Αύγουστος ενδέχεται να φέρει νέο κύμα ακραίου καύσωνα, ο κ. Παπαδάκης ανέφερε ότι τα διαθέσιμα εποχικά προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν, προς το παρόν, ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Οι εποχικές προγνώσεις δεν είναι απόλυτα ακριβείς και δεν μπορούμε να βασιστούμε αποκλειστικά σε αυτές. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δείχνουν θερμοκρασίες περίπου έναν με δύο βαθμούς πάνω από τις κανονικές για την εποχή, οι οποίες έτσι κι αλλιώς βρίσκονται κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου», κατέληξε.

Ολόκληρη η πρόγνωση του καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Προοδευτικά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, που στα ορεινά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά μέχρι το απόγευμα στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά το απόγευμα στα προσήνεμα λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια γύρω και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε ο καιρός θα παραμείνει γενικά κυρίως αίθριος, ενώ αργότερα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα νότια και τα ανατολικά παράλια. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 35 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 32 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο και την Κυριακή, ο καιρός στις πλείστες περιοχές θα παραμείνει κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα.Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει να κυμαίνεται σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή.