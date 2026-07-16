Νέα εξέλιξη στην υπόθεση Δημήτρη Αβραμόπουλου: Η Γιόχανσον διαψεύδει δημοσιεύματα για το Κατάρ

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν ανέφερε το θέμα των θεωρήσεων του Κατάρ στις συναντήσεις μας το 2020, ανέφερε η πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης της ΕΕ, Ύλβα Γιόχανσον σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι εκείνη συζήτησε την άρση των θεωρήσεων για το Κατάρ με τον προκάτοχό της, Έλληνα πρώην Επίτροπο, σε συνάντησή τους τον Μάρτιο του 2020, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

«Φυσικά και δεν είναι τόσο εύκολο να θυμάμαι ακριβώς τι συνέβη τον Μάρτιο του 2020, αλλά είχε πολύ λίγες συναντήσεις με τον προκάτοχο μου κ. Αβραμόπουλο. Αυτό που γνωρίζω, είναι ότι δεν ανέφερε σε εμένα το θέμα των θεωρήσεων με το Κατάρ» είπε η πρώην Επίτροπος, στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη, όπου παρουσιάστηκαν συμπεράσματα από την ίδια υπό την ιδιότητά της ως Πρόεδρο του Ευρωπαϊκoύ Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου για τις Δεξιότητες, και την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ροξάνα Μινζάτου, για τη δημιουργία ισχυρότερων συνδέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων εκπαίδευσης και των περιφερειών μέσω «οικοσυστημάτων δεξιοτήτων» (SPARKs), με στόχο την ταχύτερη επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων ενηλίκων στην Ευρώπη ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς εργασίας και οι προκλήσεις της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, υπάρχει το ενδεχόμενο να προγραμματιστεί η συνεδρίαση για την άρση ασυλίας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων την ερχόμενη Τρίτη ή Τετάρτη, όπου και θα αναμένεται να τοποθετηθεί ο ίδιος ο βουλευτής και πρώην επίτροπος Αβραμόπουλος. Βάσει αυτού του χρονοδιαγράμματος, το αίτημα για άρση ασυλίας για να εκτελεστεί το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εκ μέρους των Βελγικών Αρχών, θα μπορούσε να φτάσει στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων για τελική ψήφιση ακόμη και στο τέλος Ιουλίου. Εν αναμονή της εκτέλεσης του εντάλματος που έχει αποσταλεί στην Ελλάδα πριν από τέσσερις εβδομάδες, καμία νέα πληροφορία δεν έχει ανακοινωθεί για το ζήτημα από την Βελγική Εισαγγελία.

ΚΥΠΕ