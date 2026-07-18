Ρένα Δούρου: Ποια είναι η νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Η άγρια επίθεση on air του Κασιδιάρη που συγκλόνισε την Ελλάδα

Η Ρένα Δούρου είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής για περισσότερο από μία δεκαετία. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, εξελέγη πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, λαμβάνοντας επτά ψήφους υπέρ και ένα λευκό, μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη. Στις πρώτες της δηλώσεις έθεσε ως βασικό στόχο την «αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ», τονίζοντας ότι «κανείς και καμία δεν περισσεύει».

Οι σπουδές

Γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1974 στο Αιγάλεω. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Essex στη Βρετανία, με αντικείμενο την πολιτική κοινωνιολογία. Πριν από την ενεργό πολιτική δραστηριοποίηση εργάστηκε ως πολιτική αναλύτρια και αρθρογράφος σε θέματα διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής.

Η πρώτη της μεγάλη πολιτική ανάδειξη ήρθε στις βουλευτικές εκλογές του 2012, όταν εξελέγη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Αθηνών. Την ίδια περίοδο ο Αλέξης Τσίπρας της ανέθεσε τον ρόλο της υπεύθυνης Εξωτερικής Πολιτικής του κόμματος, καθιστώντας την ένα από τα κεντρικά στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η επίθεση του Κασιαδιάρη

Το όνομά της έγινε ευρύτερα γνωστό τον Ιούνιο του 2012, όταν δέχθηκε επίθεση με ποτήρι νερό από τον τότε βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα και διεθνώς.

Περιφερειάρχης Αττικής

Το 2014 πέτυχε μία από τις σημαντικότερες εκλογικές νίκες του ΣΥΡΙΖΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς εξελέγη περιφερειάρχης Αττικής, επικρατώντας του επί σειρά ετών ισχυρού αυτοδιοικητικού παράγοντα Γιάννη Σγουρού. Παρέμεινε στη θέση έως το 2019, όταν ηττήθηκε από τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργο Πατούλη.

Η φονική πυρκαγιά στο Μάτι

Η θητεία της στην Περιφέρεια Αττικής σημαδεύτηκε από έντονη πολιτική αντιπαράθεση, κυρίως μετά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι το καλοκαίρι του 2018. Η ίδια βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας κριτικής για τους χειρισμούς των αρμόδιων αρχών, ενώ ακολούθησαν πολυετείς δικαστικές διαδικασίες γύρω από τις ευθύνες για την τραγωδία.

Μετά τις εκλογές του 2019 επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή και στις εκλογές του 2023 εξελέγη βουλευτής στον Β2 Δυτικό Τομέα Αθηνών. Τα τελευταία χρόνια συμμετείχε ενεργά στις εσωκομματικές διεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ, διατηρώντας σταθερή παρουσία στα όργανα του κόμματος και υποστηρίζοντας την ανάγκη διατήρησης της ενότητας μετά τις αλλεπάλληλες κρίσεις που ακολούθησαν τις εκλογικές ήττες.

Οι προκλήσεις

Η εκλογή της στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας πραγματοποιείται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επιχειρεί να ανασυγκροτηθεί μετά τις συνεχείς εσωκομματικές αναταράξεις και τις αποχωρήσεις στελεχών. Με την ανάληψη των νέων καθηκόντων της, η Ρένα Δούρου καλείται να διαχειριστεί μια μικρή αλλά πολιτικά κρίσιμη κοινοβουλευτική ομάδα, επιδιώκοντας να διατηρήσει τη συνοχή της και να συμβάλει στην πολιτική επανεκκίνηση του κόμματος.