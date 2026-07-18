Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν: Νέα πλήγματα, αντίποινα και φόβοι για γενικευμένη περιφερειακή σύρραξη
| Ελλάδα

Η Ρένα Δούρου πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – «Ξεκινάμε την αναδιάταξη της ΚΟ για την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν περισσεύει κανείς και καμία»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Επικαλούμενη τη φράση του Νίκου Καζαντζάκη «Να αγαπάς την ευθύνη», η νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας υπογράμμισε ότι τα στελέχη του κόμματος αναλαμβάνουν την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν.

Μήνυμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε η Ρένα Δούρου στις πρώτες της δηλώσεις μετά την εκλογή της στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος. Η κ. Δούρου τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η αναδιάταξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με στόχο, όπως είπε, την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Επικαλούμενη τη φράση του Νίκου Καζαντζάκη «Να αγαπάς την ευθύνη», η νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας υπογράμμισε ότι τα στελέχη του κόμματος αναλαμβάνουν την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν.

Όπως ανέφερε, η επόμενη ημέρα απαιτεί σοβαρότητα, συντροφικότητα, συλλογικότητα και σκληρή δουλειά, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ανασυγκρότησης του κόμματος.

«Ξεκινάμε την αναδιάταξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ρένα Δούρου απηύθυνε, παράλληλα, κάλεσμα συστράτευσης προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, τονίζοντας ότι «κανείς και καμία δεν περισσεύει» από την προσπάθεια, ενώ χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ «το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς» και εγγυητή της δημοκρατίας και της υπεράσπισης των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας.

Πηγή: ΕΡΤ

Tags

ΣΥΡΙΖΑΕΛΛΑΔΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα