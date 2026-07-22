Καταγγελία στην ελληνική Βουλή για εθνικιστικά και ρατσιστικά συνθήματα στην ΕΛΔΥΚ

Ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας κατέθεσε το ΚΚΕ, ζητώντας τη λήψη μέτρων για καταγγελλόμενη αναφώνηση εθνικιστικών, ρατσιστικών και αλυτρωτικών συνθημάτων σε στρατιωτική μονάδα της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου.

Την κοινοβουλευτική ερώτηση υπογράφουν οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης, Βασίλης Μεταξάς και Θανάσης Παφίλης, οι οποίοι επικαλούνται επιστολή στρατιώτη που υπηρετεί στην ΕΛΔΥΚ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ερώτηση, στο 2ο Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού φέρεται να γίνεται αναφώνηση συνθημάτων με εθνικιστικό, ρατσιστικό και αλυτρωτικό περιεχόμενο.

Οι βουλευτές του ΚΚΕ αποδίδουν ευθύνες τόσο στην ελληνική κυβέρνηση όσο και στη διοίκηση της μονάδας, υποστηρίζοντας ότι τα συγκεκριμένα περιστατικά εκδηλώνονται συστηματικά και είναι σε γνώση των αρμοδίων.

Στο κείμενο της ερώτησης αναφέρεται ότι το ΚΚΕ έχει και στο παρελθόν προχωρήσει σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και καταγγελίες για ανάλογες συμπεριφορές σε στρατιωτικές μονάδες.

Το κόμμα υποστηρίζει ότι η ανοχή τέτοιων φαινομένων δημιουργεί συνθήκες καλλιέργειας εθνικιστικών και ακροδεξιών αντιλήψεων μεταξύ των στρατιωτών. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι επιβάλλονται περιορισμοί ή πειθαρχικά μέτρα σε στρατεύσιμους που εκφράζουν την αντίθεσή τους στη συμμετοχή της Ελλάδας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και πολέμους.

«Η ευθύνη της κυβέρνησης και της διοίκησης είναι μεγάλη», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην κοινοβουλευτική παρέμβαση, με τους βουλευτές να υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη κατάσταση εκδηλώνεται από «ακροδεξιά και φασιστικά στοιχεία» με την ανοχή των αρμόδιων αρχών.

Οι τρεις βουλευτές καλούν τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να ενημερώσει τη Βουλή για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση, ώστε να τερματιστεί οριστικά η αναφώνηση συνθημάτων με εθνικιστικό, ρατσιστικό ή αλυτρωτικό περιεχόμενο στις στρατιωτικές μονάδες.