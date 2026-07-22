«Μπαμπά, άνοιξέ μας»: Το τραγικό τέλος του Σταύρου Γεωργίου - Σε κάμερες, DNA και αποτυπώματα ψάχνει η Αστυνομία τον δολοφόνο, μυστήριο με το κινητό του

Στις εικόνες από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, στα αποτυπώματα που συλλέχθηκαν από τον χώρο και στο γενετικό υλικό που εντοπίστηκε στα νύχια του θύματος επικεντρώνονται οι έρευνες για την άγρια δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου στην Αθήνα. Την ίδια ώρα, ερωτήματα προκαλεί η εξαφάνιση του κινητού τηλεφώνου του.

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, το οποίο έχει αναλάβει τη διαλεύκανση της υπόθεσης, αναλύει υλικό από κάμερες ασφαλείας της γειτονιάς, επιχειρώντας να εξακριβώσει ποιος ή ποιοι ήταν οι τελευταίοι άνθρωποι που επισκέφθηκαν το γραφείο του ποινικολόγου.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης τις κινήσεις που καταγράφηκαν μετά τη μοιραία επίσκεψη, προκειμένου να διαπιστώσουν το δρομολόγιο που ακολούθησε ο δράστης ή οι δράστες μετά το έγκλημα.

Παράλληλα, στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν σταλεί για εξέταση αποτυπώματα που συλλέχθηκαν από τον χώρο, καθώς και δείγμα DNA από τα νύχια του θύματος.

Δεν βρέθηκε το κινητό του

Κατά την έρευνα στο γραφείο δεν εντοπίστηκε το κινητό τηλέφωνο του Σταύρου Γεωργίου. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ενδέχεται να το αφαίρεσε ο δράστης ή οι δράστες, με σκοπό να δυσχεράνουν το έργο των Αρχών.

Η εξέταση της συσκευής, εφόσον εντοπιστεί, θα μπορούσε να δώσει στοιχεία για τις τελευταίες επικοινωνίες και επαφές του δικηγόρου πριν από τη δολοφονία του.

Πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και στον θώρακα

Από την πρώτη στιγμή που έφτασαν στον τόπο του εγκλήματος, οι αστυνομικοί εκτίμησαν ότι ο δικηγόρος είχε υποστεί άγριο ξυλοδαρμό.

Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώθηκε από την ιατροδικαστική εξέταση. Οι ιατροδικαστές Νίκος Καλόγρηας και Συμεών Μεσογίτης διαπίστωσαν πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και στον θώρακα, οι οποίες προκλήθηκαν από θλων και αμβλύ αντικείμενο.

Οι κόρες του τον αναζήτησαν στο γραφείο

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε όταν οι δύο ανήλικες κόρες του Σταύρου Γεωργίου αποφάσισαν να τον αναζητήσουν στο γραφείο του, καθώς οι τηλεφωνικές κλήσεις που του έκαναν παρέμεναν αναπάντητες.

Όσο περνούσαν οι ώρες χωρίς να καταφέρουν να επικοινωνήσουν μαζί του, οι δύο ανήλικες μετέβησαν στο γραφείο και χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι.

Τις φωνές τους άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό. Η πόρτα άνοιξε με αντικλείδι και τότε αποκαλύφθηκε η σορός του ποινικολόγου.

Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε και ο αδελφός του θύματος.

Ο θυρωρός της πολυκατοικίας περιέγραψε στο Mega τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν:

«Άκουσε ένας ένοικος τις φωνές των κοριτσιών, που φώναζαν ‘μπαμπά άνοιξέ μας’. Και με πήρε ο ένοικος τηλέφωνο και ήρθα στην πολυκατοικία να ανοίξω το γραφείο του Σταύρου Γεώργιου, για να δούμε τι έχει συμβεί. Ανοίγω την πόρτα του δωματίου, η οποία δεν ήταν κλειδωμένη, την είχαν μισοκλείσει, είδα το κρεβάτι άδειο, κάνω έτσι και τον είδα ξάπλα. Δεν μπήκα πιο μέσα, γιατί καταλαβαίνεις τι μπορεί να έχει συμβεί, έβαλα τα χέρια στο κεφάλι, κατάλαβαν τα κορίτσια, έβαλαν τα κλάματα, βγήκαμε έξω, έκλεισα την πόρτα, ήρθε η Αστυνομία, παρέδωσα το κλειδί. Είναι της Αστυνομίας η υπόθεση. Ακόμα δεν έχω συνέλθει, το σοκ ήταν μεγάλο και για μένα και για τα κορίτσια».

Βρέθηκε γυμνός μέσα σε λίμνη αίματος

Ο Σταύρος Γεωργίου εντοπίστηκε γυμνός, σε εμβρυακή στάση, μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα στον χώρο.

Οι αστυνομικοί δεν διαπίστωσαν ίχνη παραβίασης στην είσοδο. Το στοιχείο αυτό οδηγεί στην εκτίμηση ότι το θύμα πιθανότατα άνοιξε μόνο του την πόρτα στον δράστη.

Στο εσωτερικό του γραφείου δεν υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, με αποτέλεσμα να παραμένουν άγνωστα όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας.

Πηγή: protothema.gr, cnn.gr