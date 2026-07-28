Κρήτη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ζωοκλοπών, εκβιασμών και απάτης με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις

Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα διάπραξη ζωοκλοπών και εκβιάσεων, ενώ παράλληλα εξαπατούσε τις αρμόδιες αρχές αποσπώντας ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Οκτώ συλλήψεις σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Τ.Ε.Κ.Α.Μ.) Κρήτης, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, καθώς και των Τμημάτων Άμεσης Επέμβασης (Τ.Α.Ε.) Ηρακλείου και Λασιθίου, συνελήφθησαν συνολικά επτά άνδρες και μία γυναίκα.

Πρόκειται για τέσσερα μέλη της οργάνωσης ηλικίας 47, 34, 30 και 19 ετών. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες, ηλικίας 69, 49 και 45 ετών, καθώς και μία 36χρονη γυναίκα, συνελήφθησαν στο πλαίσιο των ερευνών με την αυτόφωρη διαδικασία, κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για ρευματοκλοπή, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, ζωοκλοπή, ζωοκτονία και παραβίαση των κανόνων ευζωίας.

Επιπλέον, ο 34χρονος κατηγορείται για αντίσταση κατά της αρχής, καθώς φέρεται να αντιστάθηκε και να επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του.

Η μεθοδολογία της οργάνωσης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα από την οποία προέκυψε ότι τα τέσσερα βασικά μέλη είχαν οργανώσει συγκεκριμένη μεθοδολογία για τη διάπραξη ζωοκλοπών, λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα προστασίας ώστε να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους.

Αρχικά επέλεγαν το ποίμνιο-στόχο, συλλέγοντας πληροφορίες για την τοποθεσία του ποιμνιοστασίου, τα μέτρα φύλαξης και τις συνήθειες του ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια επιτηρούσαν συστηματικά τον χώρο και σχεδίαζαν τη μεταφορά των ζώων μέσω δρομολογίων που θα εξασφάλιζαν την απόκρυψη της δράσης τους.

Ακολούθως αφαιρούσαν τα ζώα, είτε μετακινούμενοι πεζή είτε χρησιμοποιώντας οχήματα, και τα μετέφεραν σε ασφαλή σημεία μέχρι να τα διαθέσουν σε τρίτους ή να τα ιδιοποιηθούν. Το τελευταίο στάδιο περιλάμβανε τη σφαγή των ζώων και τη διάθεσή τους στην αγορά κρέατος.

Ο ρόλος του φερόμενου αρχηγού

Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., κεντρικό ρόλο στην οργάνωση είχε ο 47χρονος, ο οποίος φέρεται να καθόριζε τους στόχους, να συντόνιζε τις ενέργειες των υπολοίπων και να αποφάσιζε για τη διαχείριση και προώθηση των αφαιρεθέντων αιγοπροβάτων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις Αρχές, ενεργοποιούσε κατά περίπτωση τον 69χρονο για υποστηρικτικό ρόλο σε διάφορα στάδια της παράνομης δραστηριότητας.

Πάνω από 180 κλεμμένα ζώα

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τέσσερις περιπτώσεις διακεκριμένης ζωοκλοπής και μία απόπειρα, οι οποίες διαπράχθηκαν από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2026 σε διάφορες περιοχές της Κρήτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης αφαίρεσαν τουλάχιστον 182 αιγοπρόβατα και ένα αρμεκτικό μηχάνημα, συνολικής αξίας περίπου 43.000 ευρώ.

Καθεστώς εκφοβισμού για περισσότερο από μία δεκαετία

Η έρευνα αποκάλυψε παράλληλα ότι ο 47χρονος και ο 19χρονος φέρονται να είχαν επιβάλει, για διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών, καθεστώς τρομοκράτησης και εκφοβισμού στην περιοχή όπου δραστηριοποιούνταν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούσαν απειλές, βία και άλλες παράνομες πρακτικές, προκειμένου να αποκομίζουν οικονομικά οφέλη μέσω της καταπάτησης ή παράνομης εκμετάλλευσης αγροτεμαχίων.

Ζημιές άνω των 120.000 ευρώ

Από την παράνομη χρήση των εκτάσεων προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές σε καλλιέργειες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις σημειώθηκε ολοκληρωτική καταστροφή τους.

Η συνολική ζημιά που αποδίδεται στη δράση τους εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Πώς αποκόμιζαν οικονομικό όφελος

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα οικονομικά οφέλη που αποκόμιζαν προέρχονταν από:

την παράνομη ιδιοποίηση αγροτεμαχίων,

την επέκταση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,

την καλλιέργεια σιτηρών για τη σίτιση των κοπαδιών τους,

την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου και των σχετικών επιδοτήσεων,

τη μείωση του κόστους αγοράς ζωοτροφών,

την ένταξη νεότερων μελών των οικογενειών τους στην ίδια δραστηριότητα.

Παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις ύψους €341.000

Στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε επίσης υπόθεση απάτης σε βάρος ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Ο 47χρονος, ο 34χρονος, οι υπόλοιποι συλληφθέντες που δεν ήταν μέλη της οργάνωσης, καθώς και μία 40χρονη γυναίκα κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις από το 2019 έως το 2025, με στόχο την είσπραξη αγροτικών ενισχύσεων.

Οι έλεγχοι αποκάλυψαν εικονικές δηλώσεις κτηνοτροφικών μονάδων, ανακριβή στοιχεία για βοσκότοπους και ψευδείς αναφορές σχετικά με το ζωικό κεφάλαιο και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.

Ως αποτέλεσμα, φέρονται να εισέπραξαν παράνομα συνολικά 341.250,88 ευρώ από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δήλωνε 460 ζώα χωρίς να διαθέτει κοπάδι

Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ένας από τους κατηγορούμενους δήλωσε το 2025 πως διατηρούσε 460 αιγοπρόβατα, ωστόσο κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχε κανένα ποίμνιο.

Παράλληλα, σε πέντε ελεγχόμενα κοπάδια εντοπίστηκαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων και πραγματικών στοιχείων, καθώς και ελλείψεις σε ενώτια και στις προβλεπόμενες πινακίδες αναγνώρισης.

Παραβάσεις ευζωίας και κακοποίηση σκύλων

Σε τρεις περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούσαν τους κανόνες ευζωίας των ζώων, ενώ καταγράφηκε και παθητική κακοποίηση συνολικά 12 σκύλων.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Όπλα, πυρομαχικά και κτηνοτροφικά ενώτια στις κατασχέσεις

Κατά τις έρευνες σε οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μία καραμπίνα,

ένα ημιαυτόματο πιστόλι,

41 φυσίγγια,

δύο μαχαίρια,

21 ενώτια με διαφορετικούς κωδικούς κτηνοτρόφων.

Παράλληλα, σε δύο κατοικίες εκτελέστηκαν εκκρεμείς εντολές διακοπής ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Κατηγορίες και σε δασονόμο

Για την υπόθεση κατηγορείται επίσης ένας δασονόμος για παράβαση καθήκοντος, καθώς σύμφωνα με την έρευνα ενημέρωνε τους κατηγορούμενους για προθέσεις παθόντων να υποβάλουν μηνύσεις σε βάρος τους.

Πλούσιο ποινικό παρελθόν

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αρκετοί από τους κατηγορούμενους έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές με υποθέσεις ζωοκλοπής και ζωοκτονίας.

Μάλιστα, ένας εξ αυτών έχει κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Στην Εισαγγελία οι συλληφθέντες

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα πειστήρια αποστέλλονται για εργαστηριακές εξετάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ