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Αυτός είναι ο αξιωματικός που διορίστηκε ως Ποινικός ανακριτής για την πυρκαγιά στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού
| Παραπολιτικά

Χωρίς όνομα πατρός και μητρός

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το υπερευαίσθητο ΕΛΑΜ θα περιοριστεί σε μια προφορική διαφωνία, στη νέα τακτική να εκδίδονται βιομετρικές ταυτότητες, χωρίς όνομα πατρός και μητρός; Οι αντιδρούντες πάντως κάνουν λόγο για κουμάντο των λίγων (αγνώστου πατρός) έναντι των πολλών (με πατέρα και μητέρα). Ποιος αποφασίζει τελικά, ο διευθυντής του Αρχείου Πληθυσμού, το κράτος ή ο εκάστοτε υπάλληλος; Γιατί να μην υπάρχουν και οι δύο επιλογές, αφού δεν είναι υποχρεωτικό; Πώς προστατεύεται η ιδιωτική ζωή με την παραγραφή των ονομάτων πατρός και μητρός; Η καταχώριση στο Αρχείο Πληθυσμού για διακρίβωση ανά πάσα στιγμή, δεν παραβιάζει την ιδιωτικότητα; Θα υπάρχει δικλίδα ασφάλειας, για περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει πατέρας ή θα εκδίδονται μηχανικά οι ταυτότητες με τις όποιες συνέπειες; Ή μήπως επειδή τα πάμε τόσο καλά στην ψηφιακή πολιτική, με ένα κλικ θα εντοπίζονται οι γονείς, όταν χρειάζεται;

Ιουλία

 

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