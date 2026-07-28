Πόσο πιο ερασιτέχνες;

Θεωρούμε δεδομένο ότι θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες για το ποιος ή ποιοι έδωσαν εντολή, σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, να καταστραφούν εκρηκτικά στο πεδίο βολής του Καλού χωριού Λάρνακας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η μεγάλη χθεσινή πυρκαγιά η οποία προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, τραυματισμούς και κινήθηκε απειλητικά προς τις γειτονικές κοινότητες Αγίας Άννας και Ψευδά. Είμαστε σίγουροι πως ο αρμόδιος υπουργός δεν πρόκειται να αφήσει το θέμα να πέσει στα μαλακά όσο και αν το ζήτημα καλύπτεται από συγκεκριμένες ευαισθησίες. Έλεος σε αυτό το τόπο. Ο ερασιτεχνισμός ορισμένων σπάει κόκκαλα
ΟΡΝ