Πόσο πιο ερασιτέχνες;

Θεωρούμε δεδομένο ότι θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες για το ποιος ή ποιοι έδωσαν εντολή, σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, να καταστραφούν εκρηκτικά στο πεδίο βολής του Καλού χωριού Λάρνακας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η μεγάλη χθεσινή πυρκαγιά η οποία προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, τραυματισμούς και κινήθηκε απειλητικά προς τις γειτονικές κοινότητες Αγίας Άννας και Ψευδά. Είμαστε σίγουροι πως ο αρμόδιος υπουργός δεν πρόκειται να αφήσει το θέμα να πέσει στα μαλακά όσο και αν το ζήτημα καλύπτεται από συγκεκριμένες ευαισθησίες. Έλεος σε αυτό το τόπο. Ο ερασιτεχνισμός ορισμένων σπάει κόκκαλα

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