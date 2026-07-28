Αρχίζει η λήψη καταθέσεων πρώην δημοτικών συμβούλων για τις επίμαχες προσλήψεις στον Δήμο Πάφου

Σήμερα έχει οριστεί η συνάντηση μελών της ανακριτικής ομάδας του Αρχηγείου Αστυνομίας με μέλη του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη καταθέσεων στο πλαίσιο της διερεύνησης υπόθεσης που αφορά προσλήψεις στον Δήμο Πάφου, οι οποίες φέρονται να έγιναν κυρίως την περίοδο 2019-2021 σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ .

Η λήψη καταθέσεων θα γίνει σήμερα 28 Ιουλίου στα Γραφεία του ΤΑΕ Πάφου.

Το θέμα ήγειρε το pafos live, ότι πρώην δημοτικοί σύμβουλοι έλαβαν τηλεφωνικές κλήσεις προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον της ανακριτικής ομάδας του ΤΑΕ Αρχηγείου, η οποία χειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν τον Δήμο Πάφου.

Οι καταθέσεις τους επικεντρώνονται στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά τις επίμαχες προσλήψεις και στο κατά πόσο αυτές έγιναν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η έρευνα αφορά καταγγελία που υποβλήθηκε το 2022 και σχετίζεται με πέντε προσλήψεις που φέρονται να έγιναν παράνομα κατά την περίοδο της δημαρχίας του Φαίδωνα Φαίδωνος.

Οι ανακριτές επιδιώκουν να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα για τον τρόπο λήψης των σχετικών αποφάσεων και τον ρόλο του τότε Δημοτικού Συμβουλίου. Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί μία από τις τέσσερις καταγγελίες που είχε υποβάλει ανώτερη δημοτική λειτουργός σε βάρος του εν αργία δημάρχου Φαίδωνα Φαίδωνος και του τέως δημοτικού γραμματέα .

Η καταγγελία κατατέθηκε αρχικά στο ΤΑΕ Πάφου την άνοιξη του 2022, ενώ ακολούθως η διερεύνηση ανατέθηκε στο ΤΑΕ Αρχηγείου.

Ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε εκ νέου τον περασμένο Ιανουάριο στη Νομική Υπηρεσία. Μετά την εξέτασή του, ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες για τη διενέργεια πρόσθετων ανακριτικών ενεργειών, στις οποίες εντάσσεται και η λήψη καταθέσεων από τα μέλη του τότε Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς είχαν συμμετοχή στις συνεδριάσεις και στις αποφάσεις της επίμαχης περιόδου.