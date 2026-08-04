Σάλος στην Ελλάδα με ρεπόρτερ που γέλασε ενώ μετέδιδε ζωντανά από το πύρινο μέτωπο - Στο πλευρό της Πυροσβέστες και ο διευθυντής της (βίντεο)

Αντιδράσεις προκάλεσε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η δημοσιογράφος του ΟΡΕΝ Μαρία Σιαμπάνου να γελά κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης από το μέτωπο της φωτιάς στη δυτική Αττική.

Το στιγμιότυπο σχολιάστηκε έντονα και ποικιλοτρόπως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών - Δασοκομάντος, καθώς και τον γενικό διευθυντή ειδήσεων και ενημέρωσης του ΟΡΕΝ, Χρήστο Παναγιωτόπουλο, να εκφράζουν τη στήριξή τους προς τη δημοσιογράφο.

Η ανακοίνωση του Σωματείου Πυροσβεστών - Δασοκομάντος

Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών - Δασοκομάντος εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι γνωρίζει τη Μαρία Σιαμπάνου από την παρουσία της σε πύρινα μέτωπα.

«Τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα. Εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία», αναφέρει το Σωματείο, σημειώνοντας ότι η δημοσιογράφος προσπαθεί να μεταφέρει την εικόνα των επιχειρήσεων με σεβασμό προς τους πυροσβέστες.

Το Σωματείο κάνει λόγο για «ακραία και άδικη στοχοποίηση» της δημοσιογράφου, υποστηρίζοντας ότι η πίεση της ζωντανής μετάδοσης, η εξάντληση και η ένταση των συνθηκών μπορούν να προκαλέσουν μια ακούσια ανθρώπινη αντίδραση.

«Αυτό δεν χαρακτηρίζει ούτε τον άνθρωπο ούτε την επαγγελματική του πορεία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, το Σωματείο καλεί σε αυτοσυγκράτηση όσους ασκούν κριτική, σημειώνοντας ότι διαφορετικό είναι να κρίνει κάποιος από την ασφάλεια της οθόνης του και διαφορετικό να εργάζεται σε συνθήκες όπου η φωτιά απειλεί ζωές και περιουσίες.

Στήριξη από τον διευθυντή ειδήσεων του ΟΡΕΝ

Στήριξη στη δημοσιογράφο εξέφρασε και ο γενικός διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης του ΟΡΕΝ, Χρήστος Παναγιωτόπουλος.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ανέφερε ότι η καταπόνηση, η αϋπνία, η αγωνία και το άγχος μπορούν να οδηγήσουν σε αντιδράσεις που «μοιάζουν αλλόκοτες» και σε κινήσεις που δεν αντανακλούν τη σοβαρότητα των περιστάσεων.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος ζήτησε «ένα κλαδάκι κατανόησης» και «δυο λέξεις συγχώρεσης» για τη δημοσιογράφο, σημειώνοντας ότι βρέθηκε σε «συνθήκες οριακές» για το ρεπορτάζ του ΟΡΕΝ.

«Μαρία Σιαμπάνου, θα έρθουν καλύτερες μέρες», κατέληξε στην ανάρτησή του.

Δείτε το βίντεο: