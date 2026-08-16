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Νέα ένταση μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας - Στρατιώτες πέρασαν τα σύνορα και δέχθηκαν προειδοποιητικά πυρά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας ανακοίνωσαν ότι άνοιξαν προειδοποιητικά πυρά αφού στρατιώτες της Βόρειας Κορέας παραβίασαν τη στρατιωτική γραμμή οριοθέτησης στο ανατολικό μέτωπο. Πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη παραβίαση της χρονιάς, σε μια περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν τεταμένες.

Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορεά, JCS) ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι δυνάμεις της χώρας έριξαν προειδοποιητικά πυρά, όταν στρατιώτες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (Βόρεια Κορέα) παραβίασαν τη στρατιωτική γραμμή οριοθέτησης μεταξύ των δύο χωρών, αναγκάζοντάς τους να επιστρέψουν στο έδαφός τους.

Νωρίτερα την Κυριακή, το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap είχε μεταδώσει, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, ότι τα προειδοποιητικά πυρά ερίφθησαν την περασμένη εβδομάδα.

«Πρόσφατα, στο Ανατολικό Μέτωπο, βορειοκορεατικές δυνάμεις διέσχισαν τη στρατιωτική γραμμή οριοθέτησης, γεγονός που ώθησε τον στρατό μας να ρίξει προειδοποιητικά πυρά σύμφωνα με τις επιχειρησιακές διαδικασίες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Επιτελείο της Νότιας Κορέας, χωρίς να προσδιορίζει την ακριβή ημερομηνία του συμβάντος. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις «παρακολουθούν στενά τις κινήσεις της Βόρειας Κορέας, διατηρώντας σταθερή στάση στρατιωτικής ετοιμότητας».

Σύμφωνα με το Yonhap, πρόκειται για την πρώτη αναφερόμενη παραβίαση της στρατιωτικής γραμμής οριοθέτησης από τη Βόρεια Κορέα για φέτος, ενώ οι στρατιώτες πιθανότατα πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή όταν πέρασαν τη γραμμή. Η πρεσβεία της Βόρειας Κορέας στη Σιγκαπούρη δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Κατά το περασμένο έτος, τα βορειοκορεατικά στρατεύματα παραβίασαν την γραμμή οριοθέτησης 17 φορές, σύμφωνα με το Yonhap.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο Κορέες παραμένουν τεχνικά σε κατάσταση πολέμου, καθώς ο πόλεμος του 1950-1953 έληξε με ανακωχή και όχι με συνθήκη ειρήνης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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