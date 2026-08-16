Ο Χρίστος Χριστοφίδης συνάντησε τον Πάπα Λέοντα: Παρέδωσε βιβλία για τη Μόρφου και έθεσε το Κυπριακό

Συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ είχε στις 12 Αυγούστου στο Βατικανό ο βουλευτής του ΑΚΕΛ για την επαρχία Λευκωσίας, Χρίστος Χριστοφίδης, στο πλαίσιο της καθιερωμένης τελετής που ακολουθεί τη δημόσια απεύθυνση του Ποντίφικα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε ότι είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει για λίγα λεπτά με τον Πάπα, στον οποίο παρέδωσε βιβλία που αφορούν την ιστορία της κατεχόμενης Μόρφου, την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα, καθώς και το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974.

Όπως σημείωσε, στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης πολιτικές και άλλες προσωπικότητες από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων μέλη αντιπροσωπείας Δημοκρατικών βουλευτών των ΗΠΑ.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο του Βατικανού στη διεθνή σκηνή, επισημαίνοντας ότι πέραν της θρησκευτικής του αποστολής διαθέτει σημαντική πολιτική επιρροή σε διάφορα κράτη και διεθνή φόρα.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοφίδη, κατά τη συνάντηση τέθηκε το Κυπριακό, με αίτημα προς τον Πάπα να συνδράμει στις προσπάθειες για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου. Όπως ανέφερε, μέσω του παραδείγματος της κατεχόμενης Μόρφου και της πολιτιστικής κληρονομιάς των κατεχομένων επιχειρήθηκε να αποδοθεί «το μέγεθος της καταστροφής και των κινδύνων που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία».

Ο κ. Χριστοφίδης υπενθύμισε επίσης ότι το 2012 είχε συνοδεύσει τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια στο Βατικανό, συμμετέχοντας σε επαφές με την κυβέρνηση του Βατικανού.