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Η Άγκυρα αμφισβητεί και το ελληνικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ - Επαναφέρει τις Γκρίζες Ζώνες στο Αιγαίο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, δήλωσε ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο δεν επηρεάζει, κατά την τουρκική θέση, τις εκκρεμότητες που η Άγκυρα θεωρεί ότι υπάρχουν στο Αιγαίο και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε νομική συνέπεια για την Τουρκία.

Την αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσε το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο της Ελλάδας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο τέθηκε σε ισχύ και καλύπτει, μεταξύ άλλων, θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, δήλωσε ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο δεν επηρεάζει, κατά την τουρκική θέση, τις εκκρεμότητες που η Άγκυρα θεωρεί ότι υπάρχουν στο Αιγαίο και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε νομική συνέπεια για την Τουρκία.

Σε ανάρτησή του, ο Κετσελί επανέλαβε την πάγια τουρκική αναφορά σε «γεωγραφικούς σχηματισμούς» των οποίων, όπως υποστηρίζει η Άγκυρα, η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι τέτοιες ελληνικές πρωτοβουλίες δεν μπορούν να αλλάξουν τη νομική θέση της Τουρκίας αναφορικά με τις διαφορές που η ίδια εγείρει στο Αιγαίο.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ ανέφερε ακόμη ότι σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες, όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος, θα πρέπει –κατά την Άγκυρα– να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες και να επιδιώκεται συνεργασία μεταξύ των παράκτιων κρατών.

Τόνισε επίσης ότι η Τουρκία δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα, επικαλούμενη το Διεθνές Δίκαιο, τις αρχές καλής γειτονίας και τη Διακήρυξη των Αθηνών της 7ης Δεκεμβρίου 2023.

Σύμφωνα με τον Κετσελί, η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι τα ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσα από μια συνολική προσέγγιση, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, τη δικαιοσύνη και την καλή γειτονία.

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