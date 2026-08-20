Σεισμικός εφιάλτης χωρίς τέλος στην Ινδονησία – Νέα δόνηση 5,9 Ρίχτερ

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη στην περιοχή Φλόρες της Ινδονησίας, λίγες ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 βαθμών που έπληξε την ίδια περιοχή και προκάλεσε δεκάδες θανάτους και εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ο σημερινός σεισμός είχε εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων. Δεν υπήρχαν άμεσα πληροφορίες για θύματα ή νέες υλικές ζημιές.

Η νέα δόνηση σημειώνεται ενώ οι αρχές και τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του ισχυρού σεισμού των 7,7 βαθμών που έπληξε το ανατολικό τμήμα της Ινδονησίας το περασμένο Σάββατο, με επίκεντρο ανοικτά της νήσου Φλόρες. Ο σεισμός προκάλεσε κατολισθήσεις, οδήγησε σε κατάρρευση ή προκάλεσε ζημιές σε χιλιάδες κτίρια και ανάγκασε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, ο απολογισμός του σεισμού έχει πλέον ξεπεράσει τους 70 νεκρούς, ενώ σχεδόν 1.200 άνθρωποι τραυματίστηκαν και περισσότεροι από 59.000 εκτοπίστηκαν. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 3.000 μετασεισμικές δονήσεις, με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να εξακολουθούν να διανυκτερεύουν σε υπαίθριους χώρους, φοβούμενοι νέους ισχυρούς σεισμούς.

Ο μεγάλος σεισμός είχε προκαλέσει επίσης προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία αργότερα ήρθη, ενώ καταγράφηκαν μικρά κύματα στις παράκτιες περιοχές. Οι επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας συνεχίζονται, με τις κατεστραμμένες οδικές υποδομές και τις κατολισθήσεις να δυσχεραίνουν την πρόσβαση σε ορισμένες απομονωμένες περιοχές.

Η νέα δόνηση έρχεται να προστεθεί στην έντονη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας και ιδιαίτερα στην Ινδονησία. Η πρόσφατη ακολουθία άρχισε με τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 βαθμών ανοικτά της Φλόρες και συνεχίστηκε με χιλιάδες μετασεισμούς, ορισμένους ιδιαίτερα ισχυρούς. Η Ινδονησία βρίσκεται πάνω στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια από τις πλέον σεισμογενείς ζώνες του πλανήτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ