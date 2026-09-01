Έγκλημα στην Κυψέλη: Δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών στους τρεις συλληφθέντες - Συνεχίζονται οι έρευνες για το νεκρό βρέφος

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων της Κυψέλης. Πρόκειται για έναν 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και τον 26χρονο Αφγανό, που εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα της οδού Θάσου της Κυψέλης όπου από την αστυνομική έρευνα αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε κρυμμένη σορός βρέφους.

Παράλληλα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αστυνομική προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες θανατώθηκε το βρέφος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ