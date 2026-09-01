Κωστής Ευσταθίου: «Η ΕΔΕΚ βρίσκεται σε παρατεταμένη εσωκομματική προεκλογική περίοδο» - Σημείο τριβής και ο έλεγχος της κομματικής περιουσίας (ηχητικό)

Την εκτίμηση ότι η ΕΔΕΚ παραμένει εγκλωβισμένη στην εσωστρέφεια μετά την έξοδό της από τη Βουλή εξέφρασε ο πρώην βουλευτής και πρώην στέλεχος του κόμματος Κωστής Ευσταθίου, υποστηρίζοντας ότι η παράταξη αδυνατεί να παράξει πολιτική λόγω των συνεχιζόμενων εσωτερικών αντιπαραθέσεων.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο κ. Ευσταθίου δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία, καθώς δεν είναι μέλος του κόμματος.

«Αποκλείεται. Δεν είμαι μέλος του κόμματος, άρα δεν μπορώ να ψηφίσω», ανέφερε.

«Ο καθένας ερμηνεύει τις αποφάσεις όπως θέλει»

Αναφερόμενος στις συζητήσεις για επιστροφή διαγραφέντων στελεχών, υποστήριξε ότι ένα από τα βασικά προβλήματα της ΕΔΕΚ είναι ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύονται οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων.

«Ο καθένας ερμηνεύει τις αποφάσεις όπως θέλει. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα του κόμματος είναι ακριβώς αυτό», είπε.

Όπως ανέφερε, απουσιάζει η καταγραφή και η τήρηση πρακτικών σε βαθμό που να μην αφήνει περιθώρια διαφορετικών ερμηνειών.

«Από τη στιγμή που δεν τηρούνται πρακτικά και δεν υπάρχει καταγραφή, ο καθένας τις ερμηνεύει όπως τον βολεύει. Και όποια πλειοψηφία διαμορφώνεται κάθε φορά αποφασίζει τι μέλλει γενέσθαι», δήλωσε.

«Η έξοδος από τη Βουλή ήταν ένα σοκ»

Ο κ. Ευσταθίου χαρακτήρισε την απώλεια της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης ως ένα ισχυρό πλήγμα για το κόμμα.

«Η έξοδος από τη Βουλή ήταν ένα σοκ. Έπρεπε να καθίσουμε να δούμε σοβαρά τις αιτίες που μας οδήγησαν εκεί», ανέφερε.

Κατά την άποψή του, αντί να προηγηθεί ένας ουσιαστικός απολογισμός, ακολούθησε η παραίτηση του Νίκου Αναστασίου και μια νέα εκλογική διαδικασία.

«Εδώ και έναν μήνα η ΕΔΕΚ βρίσκεται σε μια παρατεταμένη εσωκομματική προεκλογική περίοδο, η οποία κάθε άλλο παρά υγιής είναι», είπε.

«Θα έχουμε πέντε μήνες συνεχούς εσωστρέφειας»

Ο πρώην βουλευτής υποστήριξε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στις επικείμενες εκλογές για την προεδρία.

«Βλέπουμε χειρισμούς όπου ο πολιτικός αντίπαλος αντιμετωπίζεται περίπου ως εχθρός», ανέφερε.

Όπως είπε, μετά τις εκλογές θα ακολουθήσουν το καταστατικό και το εκλογικό συνέδριο, γεγονός που θα παρατείνει την εσωτερική αντιπαράθεση.

«Δηλαδή θα έχουμε μια περίοδο περίπου πέντε μηνών συνεχούς εσωστρέφειας. Αντί η ΕΔΕΚ να προσπαθήσει να επανενταχθεί στην κοινωνία, θα συνεχίσει να ασχολείται με τα εσωτερικά της», δήλωσε.

Παράλληλα εκτίμησε ότι μετά την παραίτηση Αναστασίου θα μπορούσε να είχε ακολουθηθεί διαφορετική πορεία.

«Θα μπορούσε να μη γίνουν αυτές οι εκλογές ή, αν γίνονταν, να οδηγούσαν αμέσως σε συνέδριο και σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία ανασυγκρότησης. Η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος και η παρατεταμένη εκκρεμότητα δεν βοηθούν σε τίποτα», είπε.

«Όταν δεν παράγεις πολιτική, είσαι εκτός κοινωνίας»

Κατά τον κ. Ευσταθίου, η ΕΔΕΚ έχει απομακρυνθεί από την κοινωνία επειδή είναι απορροφημένη από τα εσωτερικά της ζητήματα.

«Όταν ασχολείσαι συνεχώς με τα δικά σου εσωτερικά προβλήματα, δεν παράγεις πολιτική. Και όταν δεν παράγεις πολιτική, είσαι εκτός κοινωνίας», ανέφερε.

Υποστήριξε επίσης ότι η θέση του κόμματος είναι δυσκολότερη σε σχέση με άλλες πολιτικές δυνάμεις.

«Η ΕΔΕΚ βρίσκεται σε πιο δύσκολη θέση γιατί είναι εκτός Βουλής και εκτός Εθνικού Συμβουλίου. Τα άλλα κόμματα έχουν ακόμη βήμα, έχουν εκπροσώπηση, μπορούν να παράγουν πολιτική. Η ΕΔΕΚ χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για να επανέλθει», είπε.

«Δημιουργείται η εικόνα ότι υπάρχει μίσος»

Ο πρώην βουλευτής περιέγραψε ως ιδιαίτερα προβληματικό το κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό του κόμματος.

«Αρκεί να διαβάσει κανείς όσα γράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από στελέχη και μέλη του κόμματος», ανέφερε.

Κατά την εκτίμησή του, «δημιουργείται η εικόνα ότι υπάρχει μίσος μεταξύ ανθρώπων που υποτίθεται ότι είναι συναγωνιστές και σύντροφοι στον ίδιο πολιτικό χώρο».

«Είναι τραγικό να χρησιμοποιούνται χαρακτηρισμοί και συμπεριφορές που θυμίζουν αντιπαράθεση με τον χειρότερο πολιτικό εχθρό», πρόσθεσε.

«Το ζήτημα δεν είναι η ηλικία»

Ερωτηθείς για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο επόμενος πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ο κ. Ευσταθίου απάντησε ότι η συζήτηση δεν πρέπει να επικεντρώνεται στην ηλικία των υποψηφίων.

«Το θέμα δεν είναι η ηλικία ή αν κάποιος είναι παλιός ή νέος. Το ζήτημα είναι ποια πολιτική θα ακολουθήσει ο νέος πρόεδρος. Ποιο είναι το σχέδιό του για το κόμμα και για την κοινωνία», ανέφερε.

Όπως είπε, αυτό που απουσιάζει σήμερα είναι η ουσιαστική πολιτική συζήτηση.

«Το παλιό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη κακό και το νέο δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη καλό. Αυτό που έχει σημασία είναι να επανενταχθεί η ΕΔΕΚ στην κοινωνία και να παρουσιάσει πολιτική πρόταση», δήλωσε.

Ζητά διαφάνεια στις εκλογές

Αναφερόμενος στην εσωκομματική εκλογική διαδικασία, ο κ. Ευσταθίου τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια.

«Έχουν ακουστεί πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν μαρτυρίες και παράπονα για προηγούμενες διαδικασίες. Εγώ δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Αυτό που λέω είναι ότι η διαδικασία πρέπει να είναι απολύτως διαφανής», είπε.

Παράλληλα χαρακτήρισε αυτονόητη την παρουσία παρατηρητών.

«Δεν το κατανοώ. Η παρουσία παρατηρητών είναι κάτι αυτονόητο για να υπάρχει εμπιστοσύνη στη διαδικασία», ανέφερε.

Εξέφρασε επίσης προβληματισμό για ζητήματα προσβασιμότητας σε ορισμένα εκλογικά κέντρα.

«Μιλάμε για ένα κόμμα με ηλικιωμένα σε μεγάλο βαθμό μέλη. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη», είπε.

«Ακόμη περιμένουμε να ανοίξουν οι πόρτες»

Για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ΕΔΕΚ, ο κ. Ευσταθίου δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως αυτό είναι πλέον το ουσιαστικό ζήτημα.

«Πέρα από εμένα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προσφέρει πολύ περισσότερα από εμένα και παραμένουν εκτός», ανέφερε.

Και πρόσθεσε:

«Ακούσαμε πολλές φορές ότι οι πόρτες θα ανοίξουν. Ακόμη περιμένουμε να δούμε πότε θα συμβεί αυτό στην πράξη».

Η συμμετοχή στην κυβέρνηση και ο οικονομικός έλεγχος

Σχολιάζοντας τη σχέση της ΕΔΕΚ με την κυβέρνηση, ο πρώην βουλευτής υποστήριξε ότι η ύπαρξη προσώπων προερχόμενων από τον χώρο του κόμματος σε κρατικές θέσεις δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ουσιαστική συμμετοχή.

«Για μένα συμμετοχή σημαίνει να επηρεάζεις πολιτικές αποφάσεις και πολιτικές κατευθύνσεις», δήλωσε.

Αναφέρθηκε επίσης στην περιουσία του κόμματος, σημειώνοντας ότι «η ΕΔΕΚ εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία» και ότι η διαχείρισή της απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Για το θέμα του οικονομικού ελέγχου, είπε ότι «ένα από τα βασικά σημεία τριβής στο τελευταίο συνέδριο ήταν ακριβώς η απόφαση για οικονομικό και λογιστικό έλεγχο».

«Από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του», πρόσθεσε.

«Δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξος»

Κλείνοντας, ο Κωστής Ευσταθίου εμφανίστηκε απαισιόδοξος για την πορεία του κόμματος εάν δεν υπάρξει ουσιαστική αλλαγή.

«Δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξος όταν δεν βλέπω να αλλάζει η νοοτροπία», ανέφερε.

Και κατέληξε:

«Αν συνεχιστούν οι ίδιες συμπεριφορές, οι ίδιες αυθαιρεσίες και η ίδια εσωστρέφεια, τότε προφανώς το μέλλον δεν μπορεί να είναι θετικό».

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση στο Soundcloud του Πολίτη 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: