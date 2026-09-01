Τραγωδία στην Κερύνεια: Κηδεύτηκε το πρώτο θύμα του ναυαγίου - Στα 1000 μέτρα βάθος επεκτείνονται οι έρευνες

Η 59χρονη Νουράι Ζεϊτούν Όζμπιλερ, η οποία έχασε τη ζωή της στο ναυάγιο του καταμαράν της Filo jet στα ανοικτά της Κερύνειας το μεσημέρι της Κυριακής, κηδεύτηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, κατά την πρώτη κηδεία που τελέστηκε από την τραγωδία.

Στην τελετή παρέστησαν ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ, η πρόεδρος του ΡΤΚ, Σιλά Ουσιάρ Ιντσιρλί, αρκετοί «υπουργοί», «βουλευτές» και συγγενείς της εκλιπούσας, η οποία ήταν μητέρα 4 παιδιών.

Αρκετοί σοροί των θυμάτων του ναυαγίου έχουν μεταφερθεί στην Τουρκία, όπου θα γίνει η κηδεία τους, στις πόλεις όπου διέμεναν. Οι σοροί του Χουσείν Όζντεμιρ και της Ρεϊχάν Βερίμ μεταφέρθηκαν ήδη στη Μερσίνη. Στο Γκαζιαντέπ έχει μεταφερθεί η σορός του Νιχάτ Μπαϊεμέζ, όπου η κηδεία θα γίνει σήμερα.

Σύμφωνα με τα τ/κ ΜΜΕ, ο Φαχρί Ατές που είναι μεταξύ των θυμάτων, ήταν «ειδικός λοχίας χωροφυλακής» και ταξίδευε με την γυναίκα και το 4χρονο παιδί του, τους οποίους διέσωσε αλλά δεν κατάφερε ο ίδιος να σωθεί. Η σύζυγος και το παιδί του νοσηλεύονται σε νοσοκομείο στα κατεχόμενα ενώ η υπόλοιπη οικογένειά του διαμένει στην κατεχόμενη Τρεμετουσιά.

Ο Τούρκος Υφυπουργός Εξωτερικών Χατζή Αλί Οζέλ που βρίσκεται για δεύτερη ημέρα στα κατεχόμενα, επισκέφθηκε χθες το γραφείο διαχείρισης κρίσεως στην Κερύνεια και ενημερώθηκε για την κατάσταση από τον «πρωθυπουργό», Ουνάλ Ουστέλ, τον «υπουργό υγείας», Χακάν Ντιντσγιουρέκ και άλλους.

Ο κ. Οζέλ επισκέφθηκε πολίτες της Τουρκίας που νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία και συνομίλησε με συγγενείς τους. Δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κάλυψη των αναγκών των θυμάτων και των πολιτών, για τη διευθέτηση της μεταφοράς τους στην Τουρκία και είναι έτοιμοι να παράσχουν κάθε άλλη απαραίτητη υποστήριξη.

Συνεχίστηκαν οι έρευνες

Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα χθες, μετά το ναυάγιο, συνεχίστηκαν οι έρευνες στην περιοχή με 8 πλοία, 9 σκάφη, 1 αεροσκάφος, 7 ελικόπτερα και 5 drones UAV. Όπως είχε ανακοινώσει χθες ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ προς περαιτέρω ενίσχυση της έρευνας φθάνει σήμερα από την Τουρκία ένα εξειδικευμένο σκάφος έρευνας, ικανό να επιχειρεί σε βάθη έως και 1000 μέτρα.

Σήμερα αρχίζουν και τα θαλάσσια δρομολόγια από την εταιρεία Άκγιουλερ, καθώς η Filo jet έχει σταματήσει τα δικά της εντελώς. Σήμερα επίσης, η ιδιωτική αεροπορική εταιρεία Πήγασος έχει βάλει 4 επιπλέον πτήσεις στο ημερήσιο πρόγραμμά της, με επιδοτημένες τιμές εισιτηρίων, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες για μετακίνηση ατόμων μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων.

Πηγή: ΚΥΠΕ