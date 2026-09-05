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Σοβαρό ατύχημα στο Athens Flying Week: Συνετρίβη Phantom κατά τη διάρκεια επιδείξεων - Αγωνία για τους δύο πιλότους (βίντεο)
| Ελλάδα

Σοβαρό ατύχημα στο Athens Flying Week: Συνετρίβη Phantom κατά τη διάρκεια επιδείξεων - Αγωνία για τους δύο πιλότους (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Πηγή: Χ / @zone5aviation

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ πυροσβεστικό ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια του αεροπορικού σόου Athens Flying Week, όταν ένα διθέσιο μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-4 Phantom συνετρίβη ενώ συμμετείχε στην επίδειξη.

Μέχρι αυτή την ώρα παραμένει άγνωστη η τύχη των δύο χειριστών του αεροσκάφους, με τις έρευνες στο σημείο να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και μαρτυρίες που επικαλούνται ελλαδικά Μέσα, το αεροσκάφος κατέπεσε λίγο πριν από την προσγείωση. Αυτόπτες ανέφεραν ότι πριν από την πτώση φαινόταν να βγάζει καπνούς, ενώ στη συνέχεια άρχισε να χάνει απότομα ύψος και συνετρίβη. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί επισήμως.

Κόπηκε στα δύο – Πυρκαγιά στο σημείο

Από τις πρώτες εικόνες και πληροφορίες από την περιοχή, το αεροσκάφος φέρεται να έχει κοπεί στα δύο, ενώ μετά τη συντριβή εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δύο σημεία.

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ πυροσβεστικό ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού για την κατάσβεση της φωτιάς.

Το ατύχημα προκάλεσε αναστάτωση στους εκατοντάδες θεατές που βρίσκονταν στην περιοχή για να παρακολουθήσουν την αεροπορική επίδειξη.

Διακόπηκε το Athens Flying Week

Μετά τη συντριβή, ο χώρος της διοργάνωσης άρχισε να εκκενώνεται, ενώ το Athens Flying Week διακόπηκε προσωρινά.

Το αεροπορικό σόου πραγματοποιείται στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου και στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνονταν και τα F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συντριβή, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την τύχη των δύο χειριστών.

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